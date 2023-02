Die FCR Immobilien AG ("FCR") hat gestern positive Nachrichten bekannt gegeben, die den Erfolg ihres Geschäftsmodells mit Fokus auf spezialisierte Einzelhandelsimmobilien in etablierten Sekundärstandorten in Deutschland unterstreichen. Die Leerstandsquote des Gesamtportfolios konnte weiter auf 6,8% im Jahr 2022 gesenkt werden. Darüber hinaus gab FCR die planmäßige Rückzahlung der 5-jährigen Anleihe in Höhe von EUR 25 Mio. bekannt, was zu einer deutlichen Reduzierung der Zinszahlungen und einer Erhöhung der zukünftigen Funds from Operations (FFO) von FCR führen wird. Zudem kann FCR auf indexierte Mietverträge zurückgreifen, was die Stabilität der zukünftigen FFO-Generierung von FCR weiter erhöht. AlsterResearchs Analysten sind daher der Ansicht, dass FCR gut positioniert ist, um auch 2023 wieder ein FFO-Wachstum zu erzielen. AlsterResearch bestätigt die KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 23,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





