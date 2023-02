DJ MARKT USA/Wall Street von Renditen und Geopolitik belastet

Nach dem verlängerten Wochenende - am Montag war Presidents' Day - dürfte die Wall Street mit Verlusten in den Dienstagshandel starten. Steigende Anleiherenditen und geopolitische Spannungen verderben die Stimmung. Die Händler agieren vorsichtig und beobachten die Renditen der Anleihen in der Nähe ihrer Jahreshöchststände. Der Markt rechnet damit, dass die jüngsten robusten Wirtschaftsdaten die US-Notenbank ermutigen, die Kreditkosten noch länger hoch zu halten. Näheren Aufschluss könnte das jüngste Fed-Protokoll liefern, das am Mittwoch veröffentlicht wird.

Die Spannungen rund um den Ukraine-Krieg, der Besuch von US-Präsident Joe Biden in Polen und die Reise einer chinesischen Delegation nach Moskau verstärken die Unruhe. Dabei haben bislang risikoreiche Anlagen die Zinsanpassung recht gut verkraftet. Die höheren Zinsen hätten nicht wie eine Abrissbirne die riskanteren Anlagen zerschmettert, wie einige angenommen hätten, sagt Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management: "Aufgrund des steilen Anstiegs der US-Renditen und der Volatilität der Zinssätze ist jedoch nach wie vor ein erhöhtes Maß an Vorsicht geboten", fügt er hinzu.

Dieser Vorsicht schließt sich Jonathan Krinsky an, technischer Chefstratege bei BTIG, der feststellt, dass die jüngste Rally zu verblassen beginnt: "Nach einigen Wochen des Hin und Her scheint der S&P-500 seinen kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen zu haben". Die zweite Februarhälfte sei oft eine der schwächeren Phasen im Kalender.

Impulse könnten kurz nach Handelsstart den Markt bewegen, wenn unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe für Februar veröffentlicht werden. Home Depot und Walmart werden über das abgelaufene Quartal berichten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 06:03 ET (11:03 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.