HIKMICRO stellt neue Produkte bei den führenden Outdoor-Messen BSS und IWA 2023 vor



21.02.2023 / 13:10 CET/CEST

HIKMICRO stellt neue Produkte bei den führenden Outdoor-Messen BSS und IWA 2023 vor HANGZHOU, CHINA - Media OutReach - 21. Februar 2023 - HIKMICRO, ein führender Anbieter von Wärmebildgeräten und -lösungen, möchte mit seiner neuen Produktpalette, die bei den Messen The Great British Shooting Show (BSS) und IWA Outdoor Classics (IWA) vorgestellt wird, Verbrauchern dabei helfen, ‚die Welt auf neue Weise zu sehen'. Gezeigt wird eine Reihe aufregender Artikel, einschließlich der neuesten Technologie der Marke, ihres Dienstleistungsangebots sowie einer Vorstellung kommender neuer Produkte. Der Anfang wird mit der BSS gemacht, die vom 17. bis 19. Februar 2023 in Birmingham (Vereinigtes Königreich) stattfindet, und weiter geht es mit der IWA, die vom 2. bis 5. März 2023 in Nürnberg stattfindet. Verschiedene Spitzentechnologien und hochwertiger Support aus einer Hand HIKMICRO stattet die monokulare FALCON-Reihe und das RAPTOR-Wärmebildfernglas mit einer höheren thermischen Empfindlichkeit von NETD < 20mK aus, wodurch unabhängig von den Umgebungsbedingungen hochwertige, kontrastreiche Bilder erzeugt werden. Im Jahr 2023 wird die hohe thermische Empfindlichkeit der NETD<20mK-Technologie bei nahezu allen neuen HIKMICRO-Produkten eingesetzt. HIKMICRO hat zudem das RAPTOR entwickelt, um eine Komplettlösung zu bieten, indem die Wärmebildkamera mit einer digitalen Tag- und Nachtkamera und einem Laser-Entfernungsmesser kombiniert wird. Als eine weitere innovative Verbesserung im Jahr 2023 wird dank Zoom Pro, dem selbstentwickelten fortschrittlichen Verarbeitungsalgorithmus für gezoomte Bilder, die maximale Bildoptimierung bei Digitalzoom gewährleistet. Zoom Pro kann die Qualität von gezoomten Bildern erheblich steigern und verblüffende Ergebnisse liefern. Darüber hinaus erfolgt beim optischen Zoom - bei einem Wechsel von der Hauptkamera (25 mm Brennweite) zum Fernobjektiv (50 mm Brennweite) - die Vergrößerung der Objektive von 1x auf 2x, wobei die hohe Qualität des gezoomten Bilds durch die Technologie in optischer Qualität erhalten bleibt. Hierbei wird erstmals Zoomtechnologie in optischer Qualität bei einem Wärmebild-Vorsatzgerät eingesetzt. Neben der Erbringung eines erstklassigen Kundendienstes macht sich HIKMICRO auch in anderen Bereichen zunehmend einen Namen, einschließlich Produktionsprozessen in Spitzenqualität. HIKMICRO investiert 15 % des Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung, wobei Entwurf, Fertigung und Marketing vollständig firmenintern ablaufen, um die Customer-Journey vom Entwurf bis zum Produkt zu optimieren. Dies beinhaltet branchenführende Garantieleistungen und Omnichannel-Abdeckung, um weltweiten Produktsupport zu bieten. "Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass das HIKMICRO-Spitzenprodukt ALPEX soeben als Nachtsichtprodukt des Jahres (unter 1500 £) bei den Great British Shooting Awards 2023 ausgezeichnet wurde," erklärte der Marketingleiter von HIKMICRO. "Während wir unseren Weg fortsetzen, wird HIKMICRO weiterhin innovativ sein, die Grenzen unserer Branche neu definieren und den technischen Übergang gestalten, um Wärmebildgeräte aus ihrem Nischendasein zu holen und dem breiten Publikum zugänglich zu machen." Fühlen Sie die Kraft: Innovation der Zukunft mit THUNDER 2.0 Bei der Messe wird auch das neueste THUNDER 2.0 eingeführt. Das THUNDER 2.0-Vorsatzgerät überzeugt von Anfang an durch ultra-scharfe Bilder mit beeindruckender Detailerkennung. Dies wird durch die starke Wärmebildkamera mit einer thermischen Empfindlichkeit von NETD < 20mK ermöglicht, die scharfe Bilder mit erkennbaren großen und kleinen Einzelheiten ermöglicht. Das Design mit Magnesiumlegierung sorgt für ein geringes Gewicht und Kompaktheit, während die verbesserte Stabilität das Anbringen und Abnehmen zu einem Kinderspiel macht. Darüber hinaus hält der leistungsstarke Akku bis zu 10 Stunden und kann jederzeit ausgewechselt und im Gerät oder in der Ladestation aufgeladen werden. THUNDER 2.0 soll voraussichtlich im April 2023 auf den Markt gebracht werden. Weitere Informationen finden Sie auf der HIKMICRO-Website. Über HIKMICRO: HIKMICRO ist ein führender Anbieter von Wärmebildgeräten und -lösungen. Das auf Innovationen in der Wärmebildtechnik spezialisierte Unternehmen bietet Thermal Cores, Wärmebild-Vorsatzgeräte, -Kameras und -Gesamtlösungen sowie Nachtsichtgeräte, die weltweit im Outdoor-Bereich, in industriellen Umgebungen und in der Sicherheitsbranche eingesetzt werden können, und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern und Regionen. HIKMICRO investiert mehr als 15 % seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und wickelt Entwurf, Fertigung und Vermarktung vollständig firmenintern ab. Medienkontakt: Lina Wang wanglina21@hikmicrotech.com

