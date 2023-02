DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.56 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.059,00 -0,7% +5,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.279,00 -0,9% +11,4% Euro-Stoxx-50 4.251,10 -0,5% +12,1% Stoxx-50 3.943,16 +0,1% +8,0% DAX 15.418,50 -0,4% +10,7% FTSE 7.999,88 -0,2% +7,5% CAC 7.313,75 -0,3% +13,0% Nikkei-225 27.473,10 -0,2% +5,3% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,62 -0,21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,36 76,34 +1,3% +1,02 -3,8% Brent/ICE 83,91 84,07 -0,2% -0,16 -2,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 48,60 49,87 -2,6% -1,27 -33,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.834,99 1.841,40 -0,3% -6,41 +0,6% Silber (Spot) 21,79 21,78 +0,1% +0,02 -9,1% Platin (Spot) 938,15 929,15 +1,0% +9,00 -12,2% Kupfer-Future 4,19 4,11 +2,1% +0,09 +10,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem verlängerten Wochenende - am Montag war Presidents' Day - dürfte die Wall Street mit Verlusten in den Dienstagshandel starten. Steigende Anleiherenditen und geopolitische Spannungen verderben die Stimmung. Der Markt rechnet damit, dass die jüngsten robusten Wirtschaftsdaten die US-Notenbank ermutigen, die Kreditkosten noch länger hoch zu halten. Die Spannungen rund um den Ukraine-Krieg, der Besuch von US-Präsident Joe Biden in Polen und die Reise einer chinesischen Delegation nach Moskau verstärken die Unruhe. Impulse könnten kurz nach Handelsstart den Markt bewegen, wenn unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe für Februar veröffentlicht werden. Home Depot und Walmart werden über das abgelaufene Quartal berichten.

Unter den Einzelwerten tendieren Harley Davidson unverändert und damit besser als der Markt. Der Motorradhersteller teilte nach Börsenschluss mit, eine Dividende von 16,50 Cent pro Aktie nach zuvor 15,75 Cent für das erste Quartal ausschütten zu wollen. Die Titel des kanadischen Bergbauunternehmens Sigma Lithium Corp schießen um 24,8 Prozent nach oben. Laut einem Bericht soll Tesla (-1,1%) Berater konsultiert haben, um ein mögliches Gebot für Sigma Lithium vorzubereiten. Lithium stellt eine Schlüsselkomponente bei der Fertigung von Batterien im Bereich E-Mobilität dar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,8 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,6 zuvor: 46,9 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Zins- und Inflationsängste drücken auf die Kurse. Dabei bleibt der DAX zwar in der Seitwärtsspanne zwischen 15.250 und 15.650 Punkten, ein Ausbruch deutet sich bisher nicht an. Salah-Bouhmidi von IG Markets spricht aber von "Katerstimmung nach dem Rosenmontag". Steigende Lohnkosten dürften Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, zufolge die Ertragsentwicklung der europäischen Unternehmen belasten. An der Spitze der Verlierer liegt der Stoxx-Index der europäischen Technologie-Aktien mit einem Minus von 1,3 Prozent. Der Stoxx-Auto-Index fällt um 1,0 Prozent, der Index der rohstoffnahen Basic Resources um 0,8 Prozent. Auf der anderen Seite legt der Index der Versorger um 1,3 Prozent zu. Hier stechen Engie mit einem Plus von 4,8 Prozent heraus. Der Umsatz legte im abgelaufenen Geschäftsjahr um gut 62 Prozent zu, das EBITDA um knapp 30 und das EBIT um gut 47 Prozent. Im DAX ziehen RWE im Fahrwasser um 2,6 Prozent an. Auf der anderen Seite verlieren Sartorius 3,2 Prozent. Zalando fallen um 2 Prozent, der Internet-Händler will nun mit einem Stellenabbau Kosten sparen. BMW, Mercedes und VW geben alle zwischen 1,0 und 1,5 Prozent ab. HSBC legen nach einem starken vierten Quartal um 3,1 Prozent zu. Für die Aktie der Credit Suisse geht es dagegen um 6,2 Prozent nach unten. Hier belastet nach Aussage aus dem Handel ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Schweizer Finanzaufsicht Finma die Aussagen des Verwaltungsratsvorsitzenden der Credit Suisse, Axel Lehmann, über Nettomittelabflüsse von Anfang Dezember unter die Lupe nehme. Für die BHP-Aktie geht es nach den Ergebnissen für das erste Geschäftshalbjahr 2,6 Prozent nach unten. Nach einem anziehenden Momentum im dritten Quartal konnte sich Adva auch im Schlussquartal profilieren. Während die Adva-Aktie 0,2 Prozent verliert, steigen die Papiere der Adva-Mutter Adtran um 2,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0659 -0,3% 1,0668 1,0686 -0,4% EUR/JPY 143,39 -0,1% 143,56 143,28 +2,2% EUR/CHF 0,9850 -0,2% 0,9866 0,9865 -0,5% EUR/GBP 0,8798 -0,8% 0,8876 0,8882 -0,6% USD/JPY 134,53 +0,2% 134,59 134,08 +2,6% GBP/USD 1,2117 +0,6% 1,2017 1,2032 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,8853 +0,4% 6,8778 6,8569 -0,6% Bitcoin BTC/USD 24.671,97 -0,2% 24.975,04 24.770,23 +48,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wenig verändert - Die meisten Indizes lagen entweder knapp im Plus oder ebenso knapp im Minus. Es fehlten angesichts des Feiertages in den USA am Vortag wichtige Vorlagen. Auch die chinesischen Börsen zeigten sich uneinheitlich, allerdings stach Hongkong mit deutlichen Verlusten heraus. Insgesamt stehe der chinesische Aktienmarkt, aber insbesondere der internationaler aufgestellte in Hongkong, im Zeichen der sich deutlich eintrübenden US-amerikanischen Beziehungen. Für Unruhe sorgten die anstehenden Treffen zwischen Russland und China. Denn neben den USA habe nun auch die EU "rote Linien" gezogen, was man den Chinesen an Russland-Unterstützung noch durchgehen lassen wolle, hieß es im Handel. Bei einem Überschreiten dieser Linien drohen Sanktionen gegen China.In diesem Umfeld gewann der Schanghai-Composite 0,3 Prozent. Der HSI in Hongkong verlor allerdings belastet vom Technologiesektor 1,5 Prozent im späten Handel. In Hongkong liefen Immobilienwerte wie schon am Vortag vorneweg. Es stützte die Ankündigung weiterer staatlicher Hilfen im Rahmen eines Pilotprogramms und möglicherweise auch eine Lockerung der chinesischen Geldpolitik. In Japan sank der Nikkei-225 um 0,2 Prozent - belastet von Elektronik- und Finanzwerten. Der südkoreanische Kospi drehte 0,2 Prozent ins Plus - gestützt von Bau- und Stahlpapieren.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen am Dienstag deutlich sichtbar an. Bei den Einzelwerten notiert der CDS der Credit Suisse nun bei 344, dies ist nach einem Tief bei 270 nun wieder der höchste Wert seit dem 11. Januar. Hier sorgt nach Einschätzung eines Marktteilnehmers für erneute Verstimmung, dass sich die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA mit den Aussagen von Verwaltungsratschef Axel Lehmann über die Entwicklung der Kundengelder Ende vergangenen Jahres befassen wolle.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BRENNTAG

hat eine neue Kreditfazilität über 1,5 Milliarden Euro abgeschlossen und die Zinskonditionen erstmalig an das Erreichen von ESG-Zielen geknüpft. Sie hat fünf Jahre Laufzeit und ersetzt eine im Januar 2024 auslaufende Fazilität in ähnlicher Höhe, wie der Chemikalienhändler mitteilte. Die neue Fazilität besteht aus zwei variablen Kreditlinien: Eine ist in verschiedenen Währungen ausnutzbar und hat ein Volumen von 1 Milliarde Euro, die andere beläuft sich auf 525 Millionen Dollar.

PORSCHE SE

hat sich frisches Geld besorgt. Wie die Porsche Automobil Holding SE mitteilte, hat sie ein Schuldscheindarlehen im Volumen von rund 2,7 Milliarden Euro platziert. Die Auszahlung ist für den 2. März 2023 vorgesehen.

ELRINGKLINGER

hat das Jahr 2022 mit einem starken Schlussquartal abgeschlossen und seine Jahresziele erreicht. Im vierten Quartal setzte die Elringklinger AG nach vorläufigen Berechnungen mit 469,2 Millionen Euro 15,5 Prozent mehr um als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das EBIT vervielfältigte sich auf 22,7 von 3,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 3,9 Basispunkte auf 4,8 Prozent.

QBEYOND

hat seinen Kunden Fressnapf für mindestens vier weitere Jahre gebunden. Wie das Kölner Unternehmen mitteilte, hat es den bestehenden Rahmenvertrag mit der Heimtier-Kette bis Ende 2026 verlängert. Er umfasse zahlreiche Leistungen, von der Beratung über Applikations- bis zu IT-Infrastruktur-Services.

ZF

muss sich einen neuen Personalvorstand suchen. Sabine Jaskula, im ZF-Vorstand zuständig für Personal, Nachhaltigkeit, Recht und Compliance, steht nach Angaben des Unternehmens aus persönlichen Gründen nicht für eine anstehende Vertragsverlängerung ab Januar 2024 zur Verfügung. Mit der Suche nach möglichen Kandidaten für die Nachfolge von Jaskula, die 2019 von Continental zu ZF gewechselt war, hat ZF nach eigenen Angaben bereits begonnen.

CREDIT SUISSE

Die Die Schweizer Finanzaufsicht Finma nimmt Medienberichten zufolge Aussagen des Verwaltungsratsvorsitzenden der Credit Suisse, Axel Lehmann, über Nettomittelabflüsse von Anfang Dezember unter die Lupe. Sie habe die Bank wegen Lehmanns Wissenstand zu dem Thema zum fraglichen Zeitpunkt kontaktiert, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Finma wolle in Erfahrung bringen, ob Lehmanns Aussagen irreführend gewesen seien.

ENGIE

hat 2022 operativ erheblich mehr verdient, diverse Sondereffekte sorgten jedoch unter dem Strich für einen massiven Einbruch des Überschusses. Der französische Energieversorger meldete einen Nettogewinn von 216 Millionen Euro nach 3,66 Milliarden Euro im Vorjahr. Das wiederkehrende Ergebnis, das Einmalposten herausrechnet, belief sich auf 5,2 Milliarden Euro, gegenüber 2,9 Milliarden im Vorjahr.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 06:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.