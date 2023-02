Vancouver, British Columbia - 21. Februar 2023 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. ("Maverick" oder das "Unternehmen") (CSE: CDN; OTCQB: AXVEF; Frankfurt: 338B) freut sich, einen Überblick über das Lithiumprojekt Nevasca im Salar de Arizaro in der Provinz Salta (Argentinien), dem ertragreichen Lithiumdreieck, bereitzustellen, an dem das Unternehmen sämtliche Anteile (100 %) hält. Das Lithiumdreieck ist bekanntermaßen reich an Lithiumreserven und hat nach Angaben des U.S. Geological Survey im Jahr 2022 etwa ein Drittel des weltweiten Angebots produziert.

Abbildung 1: Relative Lage des Projekts zum Nachbar Lithium Chile (TSX-V: LITH)

Das Lithiumprojekt Nevasca (das "Konzessionsgebiet") befindet sich etwa 220 km westlich der Stadt Salta (siehe Abbildungen 1 und 2). Es umfasst eine Fläche von etwa 28,4 Quadratkilometern in einer einzigen Explorations- und Bergbaukonzession. Zugang zum Konzessionsgebiet besteht ganzjährig über eine gut erhaltene unbefestigte Straße, die zur von Fortuna Silver betriebenen Mine Lindero führt (15 km südwestlich des Lithiumprojekts Nevasca). Das Projekt Nevasca befindet sich in unmittelbarer Nähe des Konzessionsgebiets der Firma Lithium Chile, die vor kurzem eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung veröffentlicht hat. Diese Schätzung umfasst 1.337.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCÄ) in der Kategorie "angedeutet" und 1.250.000 Tonnen in der Kategorie "vermutet" (Lithium Chile Corporation, vorläufiger technischer Bericht, 27. Januar 2023). Lithium Chile absolviert derzeit eine dritte Produktionsbohrung.

Abbildung 2. Standort und geologische Merkmale des Lithiumkonzessionsgebiets Nevasca.

Geschichte des Projekts

Arizaro ist einer der größten Salare im argentinischen Altiplano und gehört zum so genannten "Lithiumdreieck", das sich über eine Fläche von 1.600 Quadratkilometern innerhalb eines 6.000 km2 großen Wassereinzugsgebiets erstreckt. Der Salar ist durch das Vorkommen von vulkanischen und plutonischen Gesteinen aus dem späten Känozoikum gekennzeichnet, die mit sedimentären und evaporitischen Ablagerungen, einschließlich lithiumhaltiger Solen, in Zusammenhang stehen. In den letzten Jahren hat das Wiederanziehen der Lithiumnachfrage aufgrund des Wachstums des Marktes für Elektrofahrzeuge und der zunehmenden Nachfrage nach Lithiumionenbatterien sowie der Anstieg des weltweiten Durchschnittspreises von 6.690 USD pro Tonne im Februar 2020 auf 69.383 USD im Februar 2023 (https://tradingeconomics.com) dazu geführt, dass sich die Explorationsaktivitäten im Arizaro-Salar rasch intensivierten. Heute sind mehrere Unternehmen in diesem Gebiet tätig, darunter Lithium Chile Inc. auf dem benachbarten Lithiumprojekt Arizaro. Lithium Chile meldete Hydra-Sleeve-Proben, die Werte von bis zu 446 mg/l Li ergaben (bei Verwendung des aufblasbaren Packersystems ergaben die Lithiumproben Werte von bis zu 555 mg/l).

Abbildung 3: Wichtige Lagerstätten sowie in der Erschließung und Produktion befindliche Projekte in der Nähe des Projektgebiets.

Geologie:

Auf der Grundlage erster Erkundungsarbeiten vor Ort, der Analyse von Satellitenbildern und regionaler geologischer Karten wurde ein geologischer Lageplan erstellt. Das lokale Grundgebirge besteht aus Rotliegendem aus dem Tertiär, das sich aus geschichtetem sandigem Ton zusammensetzt. Die am häufigsten vorkommende Einheit in diesem Gebiet sind horizontale Travertinschichten und -terrassen, in die feiner Sand und untergeordneter Gips eingelagert sind. Diese evaporitische Abfolge entspricht anderen in vergleichbaren reifen Salaren wie Rincón, Pastos Grandes, Pocitos und Hombre Muerto.

Man geht davon aus, dass diese Ablagerungen lakustrischen Ursprungs sind und sich in der Randzone der Salztonebene befinden. Im nördlichen Sektor wurden oberflächliche Tonschichten mit einer dünnen Halitschicht festgestellt, die plastisch und wenig porös sind. Ein kegelförmiger Schwemmfächer aus schlecht klassifiziertem, unverfestigtem Material wurde im mittelöstlichen Teil des Konzessionsgebiets ermittelt. Unter dem Travertin, der eine aktive Evaporitkrustenzone des Arizaro-Salars darstellt, befindet sich eine dünne, ockerartige Einheit mit höherem Sedimentgehalt auf geringerem Höhenniveau. Auf Grundlage von Satellitenbildern und Beobachtungen vor Ort wurden im südlichen Sektor zwei Verwerfungen identifiziert.

Das Projektgebiet umfasst eine Übergangszone zwischen klastischen Sedimenten und Evaporiten, die typisch für eine Playa-Zone ist, wie sie in ähnlichen Salar-Umgebungen im Lithiumdreieck häufig festgestellt wird.

Abbildung 4: Karte der regionalen Geologie im Bereich des Konzessionsgebiets

"Salta ist eine der wichtigsten Bergbauregionen Lateinamerikas und unser bedeutender Grundbesitz im Herzen des Lithiumdreiecks - eine der wenigen großen Lithiumproduktionsquellen der Welt -, der Ziele für lithiumreiche Sole- und Tonvorkommen in einem der größten Salar-Becken im argentinischen Altiplano umfasst, wird in einem so aktiven und begehrten Gebiet kurz- und langfristig einen ausgezeichneten Wert für die Aktionäre schaffen. Der Erfolg von Unternehmen in diesem Gebiet, wie Alpha Lithium und Lithium Chile, die sich eine umfangreiche Explorationsfinanzierung gesichert haben, bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass Arizaro und ähnliche Salar-Gebiete in dieser Region enormes Potenzial haben. Maverick hat beim Bergbaugericht der Provinz Salta im Rahmen eines Antrags auf Erteilung einer Genehmigung für weitergehende Explorationsbohrungen einen Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfbericht eingereicht. Wir erwarten die Genehmigung in naher Zukunft, da das Unternehmen die Dynamik und die Chancen in der Region aggressiv nutzen will", so CEO Adam Cegielski.

Qualifizierter Sachverständiger

Raul Sanabria, M.Sc., P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige ("QP") des Unternehmens im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über CDN Maverick Capital Corp:

CDN Maverick ist ein in Vancouver ansässiger diversifizierter Juniorexplorer, der auf Rohstoffinvestments spezialisiert ist und sich in erster Linie der Erschließung von Rohstoffprojekten widmet. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) am Lithiumprojekt Nevasca, das sich im Salar Arizaro in der argentinischen Provinz Salta befindet. Maverick hält mit über 1,6 Millionen Aktien eine kontrollierende Beteiligung an der Firma Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM), die sich der Erschließung der Lithiumlagerstätte Zeus im Clayton Valley in Nevada widmet. Diese Lagerstätte grenzt unmittelbar an Albemarles Lithiumförder- und Lithiumproduktionsbetrieb Silver Peak. CDN Maverick hält außerdem sämtliche Rechte (100 %) am Goldprojekt Rainbow Canyon, das dem Bergbaurevier Olinghouse im Washoe County in Nevada zugeordnet ist.

