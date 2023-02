News von Trading-Treff.de Wall Street Aktienanalyse | Apple, PayPal, Cisco, Coinbase, Walmart und weitere Aktien in der Freestoxx Chartanalyse mit Roland Jegen. Aktienindizes nach den Wall Street Feiertag Diesmal startet die Wall Street erst am Dienstag in die neue Woche. Entsprechend aktuell halten wir das Format mit der Chartanalyse der Indizes zu Beginn, bei dem wir zunächst die anziehende Volatilität im DAX aufzeigen. Nachdem am Montag wenig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...