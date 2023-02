Mit einem strategischen Ablenkungsmanöver schaffte es ein Amateurspieler, eine Game-KI zu schlagen. Die Ironie: Auf die taktische Finesse kam das Team dank einer KI. Kellin Pelrine, ein Amateurspieler, hat eine KI in 14 von 15 Partien im Go besiegt. 2016 gewann zum erstem Mal die künstliche Intelligenz von Deepmind, Alpha Go, gegen Lee Sedol. Der damalige beste Go-Spieler der Welt gab 2019 seine Karriere auf und begründete das unter anderem so: "Es gibt ein Wesen, das nicht besiegt werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...