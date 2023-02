Nachhaltige Fonds haben nach dem russischen Angriff auf die Ukraine fast eine Milliarde US-Dollar in Öl- und Gasfirmen umgeschichtet. Das zeigt eine Studie der Initiative Finanzwende. Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat die Aktienmärkte bewegt. Während die Aktienkurse von Öl- und Gasfirmen boomten, erlebten Techaktien einen massiven Einbruch. Eine Situation, die auch an den Managern sogenannter grüner Fonds nicht vorbeigegangen ist: Sie strickten ihre Portfolios um, verkauften Aktien der Technologie- und Finanzbranche, die als weniger klimaschädlich gelten, und kauften vor allem zusätzliche Aktien von Energiefirmen ...

