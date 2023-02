Pascal Daloz zum CEO und Michael Pray zum COO von Medidata ernannt

Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes, gab heute eine neue Führungsstruktur bekannt, die das Ziel vorantreiben soll, End-to-End-Lösungen zu entwickeln, die intelligentere Behandlungen ermöglichen und die Gesundheit der Menschen fördern. Die strategische Entwicklung bietet die Chance zur Förderung von langfristigen Zielen und Wachstum, um die Fähigkeit der Kunden zu verbessern, einen größeren Mehrwert über das gesamte Portfolio von Dassault Systèmes hinweg zu erschließen und letztendlich die Arzneimittelentwicklung auf ein neues Niveau zu heben.

Pascal Daloz, eine erfahrene Führungskraft bei Dassault Systèmes, wurde zum CEO von Medidata ernannt. Daloz spielte eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Übernahme von Medidata im Jahr 2019, und seine nachweislichen Erfolge als Führungskraft und Visionär sind eine großartige Ergänzung für Medidata.

Michael Pray wurde zum COO des Unternehmens ernannt. In seiner vorherigen Funktion als Chief Commercial Officer von Medidata trug er maßgeblich zum rasanten Wachstum des Unternehmens bei, das unter anderem eine Verdoppelung des Gesamtumsatzes auf über 1 Mrd. US-Dollar und ein 100-prozentiges Wachstum der Kundenzahl in den letzten sechs Jahren verzeichnete. Pray wird das Tagesgeschäft bei Medidata leiten und eng mit Daloz zusammenarbeiten, um ein umfassendes Lösungsangebot für die gesamte Life-Science-Branche aufzubauen.

"Kunden wollen stärker mit Medidata zusammenarbeiten, und wir entwickeln uns weiter, um ihren Anforderungen an die digitale Transformation gerecht zu werden", erklärte Pascal Daloz, Medidata CEO. "Auf der soliden Basis, die wir in den letzten zwanzig Jahren geschaffen haben, werden wir auch weiterhin unübertroffene Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Biowissenschaften entwickeln. Wir sind dieser Branche sehr verpflichtet und werden weiterhin investieren, um die Vision zu verwirklichen, die von der Prävention bis zur Präzisionsmedizin und von der Entdeckung bis zum Vertrieb reicht. Damit stellen wir unseren ganzheitlichen Ansatz in den Mittelpunkt jeder Patientenbehandlung."

Medidata ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, einem Konzern, der mit seiner 3DEXPERIENCE-Plattform in der Lage ist, die digitale Transformation der Biowissenschaften im Zeitalter der personalisierten Medizin mit der ersten durchgängigen Wissenschafts- und Geschäftsplattform von der Forschung bis zur Vermarktung anzuführen.

Über Medidata

Medidata ist führend bei der digitalen Transformation der Biowissenschaftsbranche und schenkt Millionen von Patienten neue Hoffnung. Medidata unterstützt Pharma-, Biotechnologie-, Medizintechnik- und Diagnostikunternehmen sowie die wissenschaftliche Forschung bei der Gewinnung von Evidenz und Erkenntnissen zur Beschleunigung der Wertschöpfung. Mehr als eine Million registrierte Benutzer bei über 2.100 Kunden und Partnern greifen auf die weltweit meistgenutzte Plattform für klinische Entwicklung, kommerzielle und praxisbezogene Daten zu. Medidata, ein Unternehmen von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), hat seinen Hauptsitz in New York City und ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt vertreten, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.medidata.com. Folgen Sie uns auch auf @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, das 3DEXPERIENCE-Unternehmen, ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Mit kooperativen, virtuellen 3D-Umgebungen unterstützen wir Unternehmen und Menschen bei der Entwicklung nachhaltiger Innovationen. Durch die Bereitstellung von "virtuellen Zwillingserlebnissen" der realen Welt mit unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und unseren Anwendungen erweitern unsere Kunden die Grenzen von Innovation, Lernen und Produktion, um eine nachhaltigere Welt für Patienten, Bürger und Verbraucher zu schaffen. Dassault Systèmes schafft Mehrwert für über 300.000 Kunden jeder Größe aus allen Branchen und in mehr als 140 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.3ds.com.

3DEXPERIENCE, das Compass-Logo und das 3DS-Logo, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA und IFWE sind gewerbliche oder eingetragene Marken von Dassault Systèmes, einer französischen "société européenne" (Versailles Handelsregister B 322 306 440), oder seinen Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

