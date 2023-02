Bei der A1 Telekom Austria wurde seitens des Aufsichtsrats die Ausgliederung der Funkmasten in eine eigene Gesellschaft unter Wahrung der Eigentumsverhältnisse beschlossen. Gegenstand der Transaktion sind rund 12.900 Mobilfunkmasten in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Slowenien und Nordmazedonien. Im Zuge der Abspaltung sollen die Aktionäre der Telekom Austria AG entsprechend ihrer bisherigen Beteiligung Aktien an der neuen Funkmasten-Gesellschaft erhalten, die ebenso wie die Telekom Austria an der Wiener Börse notieren soll.Thomas Arnoldner, CEO der A1 Group: "Wir begrüßen diese Entscheidung zur Ausgliederung der passiven Infrastruktur in eine eigene Gesellschaft. Sie bietet strategisch wichtige Perspektiven und eine langfristig stabile ...

