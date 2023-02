Köln (ots) -Nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl ergeben sich im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer auf Bundesebene deutliche Veränderungen. Die Unionsparteien verbessern sich um 3 Prozentpunkte und erreichen mit aktuell 31 Prozent den besten Wert seit März 2021. Die SPD verliert zwei Prozentpunkte und liegt mit 19 Prozent wieder unter der 20-Prozent-Marke. Auch die Grünen büßen einen Prozentpunkt ein und sinken auf 17 Prozent. Die Werte für FDP (6%), Linke (5%), AfD (13%) und für die sonstigen Parteien (9%) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert.Politiker-Ranking: Pistorius vor Günther, Scholz und WüstIm aktuellen Politiker-Ranking landet mit Boris Pistorius ein politischer Akteur auf dem ersten Platz, für den das Vertrauen zum ersten Mal ermittelt wurde. Mit 53 Vertrauenspunkten liegt er 5 Prozentpunkte vor Daniel Günther. Dahinter folgen mit jeweils 45 Punkten Olaf Scholz und Hendrik Wüst. Pistorius genießt nicht nur bei den Anhängern der eigenen Partei großes Vertrauen (69%), sondern auch bei den Anhängern der Union (57%), der Grünen (60%) und der FDP (62%).Politiker-Ranking im Februar 2023*Boris Pistorius 53 (-)Daniel Günther 48 (+3)Olaf Scholz 45 (+2)Hendrik Wüst 45 (+1)Winfried Kretschmann 44 (0)Annalena Baerbock 44 (-2)Robert Habeck 44 (0)Markus Söder 41 (+2)Lars Klingbeil 41 (+1)Karl Lauterbach 37 (-1)Friedrich Merz 34 (+1)Christian Lindner 33 (-2)Nancy Faeser 32 (-3)Marco Buschmann 32 (+1)Wolfgang Kubicki 30 (+1)Sahra Wagenknecht 26 (0)Saskia Esken 26 (0)Janine Wissler 21 (+1)Alice Weidel 13 (+1)Tino Chrupalla 12 (+1)*In Klammern Veränderung gegenüber Dezember 2022 - Bewertung anhand einer Skala von 0 bis 100; dargestellt ist jeweils der Mittelwert.Im Politiker-Ranking ermittelt forsa regelmäßig, bei welchen Politikern die Bürger das Land "in guten Händen" sehen. Ihre Einschätzung können die Befragten mit Werten von 0 ("ist überhaupt nicht in guten Händen") bis 100 ("ist voll und ganz in guten Händen") abstufen.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu den Parteipräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 14. bis 20. Februar 2023 erhoben. Datenbasis: 2.510 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten zum Politiker-Ranking wurden vom 15. bis 17. Februar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.507 Befragte.Pressekontakt:RTL DeutschlandMichelle Wilboismichelle.wilbois@rtl.deTelefon: 0221 45674105Ansprechpartner bei forsaDr. Peter MatuschekTelefon: 030 62882442Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5446521