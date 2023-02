DJ Zalando will "mehrere hundert" Stellen abbauen - Dokument

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Onlinemodehändler Zalando will "mehrere hundert" von rund 17.000 Stellen abbauen. Dies teilten die Co-CEOs Robert Gentz und David Schneider der Belegschaft des DAX-Konzerns in einem Mitarbeiterbrief am Dienstag mit, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte. Betroffen sind "mehrere hundert Overhead-Rollen in vielen unserer Teams", schreiben Gentz und Schneider. Die genaue Anzahl sowie der Zeitraum seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, die Gespräche mit dem Betriebsrat hätten gerade begonnen. Eine Unternehmenssprecherin wollte sich darüber hinaus zum Zeitraum des Abbaus nicht äußern.

Betroffen von dem Abbauprogramm werden laut Mitarbeiterinformation "viele Bereiche von Zalando beteiligt sein, auch auf der Ebene der Führungskräfte". Damit dürfte überwiegend der Firmensitz in Berlin von dem Abbau betroffen sein. Dort arbeiten der Unternehmenssprecherin zufolge 8.000 Menschen. "Wir haben noch keine vollständige Klarheit über die Auswirkungen auf die einzelnen Bereiche, aber wir wissen, dass unsere Frontline Operations in den Logistikzentren, der Kundenbetreuung und den Filialen sowie in den Zalando Studios, nicht betroffen sein werden", schreiben die beiden Co-CEOs.

Der DAX-Konzern, ein Online-Marktplatz für Mode und Kosmetik, sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen, der Rückenwind durch die Pandemie sei seit 2022 schwächer geworden und das makroökonomische Umfeld "schwieriger geworden". In den vergangenen Jahren hätten sich einige Bereiche des Unternehmens "zu sehr vergrößert", und das Unternehmen sei zu komplex geworden. Bereits in den vergangenen Monaten habe Zalando "mit der Verlangsamung der Einstellungen und den Bemühungen um eine Vereinfachung unserer Organisation gute Fortschritte gemacht. Dennoch erkennen wir zu Beginn des Jahres 2023 an, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein müssen, und dass wir daher noch entschlossener handeln müssen".

