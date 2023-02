Der Markt versucht immer gerne, geldpolitische Entscheidungen voraus zu ahnen. Kommen überraschen gute Daten aus der Eurozone in diesem Umfeld eher schlecht an, so wie man es aus den USA schon länger kannte? Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner & Reuschel, blickt auf die aktuelle konjunkturelle Lage und die Zinspolitik der EZB und Fed. Welche Impulse er dementsprechend diese Woche vom ifo-Index und dem Fed-Protokoll erwartet, derüber spricht er im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Sollte man seiner Ansicht nach kurzfristige Rücksetzer am Aktienmarkt zum Einstieg nutzen? Mehr dazu im Video.