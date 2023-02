FACC CFO Ales Starek im Börsenradio-Interview über die Flugzeugindustrie generell: "Wir gehen weiter in Richtung Erholung und sind auch optimistisch, dass wir an die Werte von Vor-Corona herankommen werden. Wir haben immer gewusst, dass der langfristige Trend vorhanden ist. Die Flugzeug-Auslieferungen wachsen, aber die Lieferketten sind noch nicht sehr stabil."Zum Thema CO2: "Wir als Flugzeugindustrie haben das Thema 'Verringerung des CO2-Ausstoßes' stets vorangetrieben, das erkennt man auch daran, dass sich das Flugverkehrsaufkommen in den vergangenen 20 Jahren zwar verdoppelt hat, der Anteil des CO2-Ausstoßes am Gesamt-CO2-Ausstoß ist aber konstant geblieben. Das ist deshalb möglich, weil wir einen Drang zu kontinuierlichen Verbesserungen haben. Es ...

