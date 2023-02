New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit dem Anspruch, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat mit "Life in Color (https://www.lilysilk.com/us/spring-2023.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news)" den ersten Teil ihrer Frühjahrskollektion 2023 vorgestellt, die offiziell am 21. Februar auf den Markt kommt. Diese neue Kollektion weicht von den für die Marke charakteristischen neutralen Farben ab und bezieht leuchtende, grelle Farben mit ein. Sie besteht aus drei verschiedenen Teilen: der Stripe Collection, der Lavender Collection und der Paisley Collection. Klicken Sie hier, um mehr über die neue Frühjahrskollektion (https://www.lilysilk.com/us/spring-2023.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news) von LILYSILK zu erfahren.Die Stripe Collection basiert auf vertikal verlaufenden Linien, die Unabhängigkeit, Vitalität, Wachstum, Lebensenergie und Potenz symbolisieren. Das Vorzeigestück der Kollektion ist das Amalfi Striped Silk Shirt (https://www.lilysilk.com/us/the-scarlet-shirt.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news), das sich perfekt sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit eignet. Weitere Vorzeigestücke der Kollektion sind das Amalfi Striped Silk Shirtdress (https://www.lilysilk.com/us/the-scarlet-shirtdress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news) und das Amalfi Striped Wrap Silk Shirtdress/2 (https://www.lilysilk.com/us/the-palma-shirtdress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news).Die beruhigenden Farbtöne der Lavender Collection erinnern an unbeschwerte Zeiten und sind vom Aufblühen neuen Lebens in der Natur im Frühling inspiriert. Der Klassiker, das Cowl Neck Camisole (https://www.lilysilk.com/us/cowl-neck-camisole.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news), ist eine wunderschöne praktische Ergänzung zu jedem Outfit. Es kann allein oder mit einem Schal getragen oder mit einem mittellangen bis langen Rock kombiniert werden, während der Pleated Handkerchief Skirt (https://www.lilysilk.com/us/pleated-hankerchief-skirt.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news) und das Stella Dress (https://www.lilysilk.com/us/the-stella-dress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news) jeder Garderobe Eleganz verleihen.Das einzigartige Paisleymuster der Paisley Collection steht für Leben und Fruchtbarkeit und symbolisiert das Erwachen der Mutter Erde aus dem langen, kalten Winter und den Aufbruch allen Lebens zu neuen Ufern. Zu den weiteren Produkten der Kollektion gehören das Spring Waltz Handkerchief Dress (https://www.lilysilk.com/us/spring-waltz-handkerchief-dress.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news), die Bias Cut Pants (https://www.lilysilk.com/us/spring-waltz-bias-cut-pants.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news), die Reversible Silk Jacket (https://www.lilysilk.com/us/spring-waltz-reversible-silk-jacket.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news) und der Silk Poncho (https://www.lilysilk.com/us/spring-waltz-silk-poncho.html?utm_source=pr+news&utm_medium=news).David Wang, CEO von LILYSILK, kommentierte: "Der Frühling ist die perfekte Zeit, um nach einem langen Winter wieder aufzublühen, und mit dem Erscheinen der Frühjahrskollektion 2023 von LILYSILK und ihren frischen neuen Farben und Mustern in klassischen Designs gibt es keinen besseren Weg, sich selbst und seine Garderobe wiederzubeleben und sich auf neue Abenteuer einzulassen."Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine der weltweit führenden Seidenmarken und hat das Ziel, Menschen zu einem besseren und nachhaltigeren Lebensstil zu inspirieren. Unsere Fürsorge füreinander und den Planeten ist unser Antrieb. Seide ist nicht gleich Seide: Wir fertigen unsere Produkte aus den feinsten Naturfasern und setzen uns für Zero Waste ein. Wir möchten Ihnen in jedem Augenblick, jeden Tag und für immer höchsten Komfort bieten. Es ist unser Ziel, Ihnen ein spektakuläres Leben zu bieten und den Planeten zu einem besseren Ort zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005704/LILYSILK_2023_Spring_Collection_The_Amalfi_Striped_Silk_Shirtdress_The.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2005705/LILYSILK_2023_Spring_Collection_The_Stella_Dress_The_Cowl_Neck.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lilysilk-enthullt-atemberaubende-fruhjahrskollektion-2023-life-in-color-301751095.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5446630