NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten aus dem verlängerten Wochenende gekommen. Nach einem Feiertag zu Wochenbeginn fiel der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,39 Prozent auf 111,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,89 Prozent.

Am Dienstag dürften am Anleihemarkt neue Konjunkturdaten genau beachtet werden. S&P Global veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes, die zwar nicht ganz so viel Aufmerksamkeit erregen wie der alteingesessene ISM-Indikator, aber trotzdem Hinweise auf die konjunkturelle Lage geben. Darüber hinaus stehen Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt auf dem Programm.

Die Geopolitik spielt an den Finanzmärkten ebenfalls eine Rolle. Russlands Präsident Wladimir Putin warf dem Westen in einer Ansprache kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine vor, den Krieg begonnen zu haben. In Warschau will sich US-Präsident Joe Biden zur Lage in der Ukraine äußern./bgf/jsl/jha/