DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis 07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis (08:30 PK) *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar *** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+8,7% gg Vj vorläufig: +1,0% gg Vm/+8,7% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+8,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +9,2% gg Vj vorläufig: +1,2% gg Vm/+10,0% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/ +9,6% gg Vj *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 102 zuvor: 103 09:30 DE/Oldenburgische Landesbank AG (OLB), Jahresergebnis (10:00 BI-PK) 09:30 DE/Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, Pk zu "Mittel- und Osteuropa nach der Zeitenwende - Perspektiven und Trends der deutschen Wirtschaftsbeziehungen mit der Region" 10:00 DE/Ceconomy AG, HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Januar *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 91,1 zuvor: 90,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 94,8 zuvor: 94,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 88,0 zuvor: 86,4 *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Januar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Januar 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Urteil in Sachen "Desiderius-Erasmus-Stiftung"der AfD 10:00 DE/Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Treuhandverwaltung von Rosneft-Töchtern nach Energiesicherungsgesetz 10:00 DE/Statistisches Bundesamt (Destatis), Pressegespräch zu "Revision des Verbraucherpreisindex für Deutschland" 10:30 DE/Bertrandt AG, HV 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033 13:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen, Potsdam (bis 23.2.) *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: -11,8 Punkte zuvor: -13,5 Punkte 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Jahresergebnis *** 19:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Strategie-Update zu Software-Betriebssystem *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31.1/1.2 *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 23:00 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q - DE/Galeria Karstadt Kaufhof, Fortsetzung der Tarifverhandlungen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

