Erhöhte Volatilität nach dem US-Feiertag: Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq & Aktien wie Apple, Coinbase & Co.

Anzeige / Werbung

Diesmal startet die Wall Street erst am Dienstag in die neue Woche. Entsprechend aktuell halten wir das Format mit der Chartanalyse der Indizes zu Beginn, bei dem wir zunächst die anziehende Volatilität im DAX aufzeigen.

Nachdem am Montag wenig passiert war, ist der Deutsche Aktienindex zum heutigen Tag erst einmal dynamisch gefallen. Die Stabilisierung erfolgte an den Tiefs vom Freitag oder übertragen auf die Kurslevel bei 15.300 Punkten. Eine entsprechend starke Gegenbewegung läuft aktuell - wie weit kann sie tragen?

Nach dem DAX-Update zum Wochenstart blickten wir auf das große Bild von Dow Jones, Nasdaq und S&P500. Hier war in der Vorwoche wenig Bewegung auf Wochenschlusskursbasis erfolgt, aber intraday immer wieder hohe Volatilität zu verzeichnen gewesen. Immerhin wurden mit den Erzeugerpreisen und den Verbraucherpreisen zwei wichtige Faktoren für die Beurteilung der Zinspolitik der US-Notenbank transportiert.

Testen Sie den Futures oder CFD-Forex Handel kostenfrei.

Bei den Einzelwerten zeigen wir Ihnen die Tops und Flops im Dow Jones und Nasdaq im Detail auf und gehen dann auf einige der Werte hier näher ein. Zunächst ist der Netzwerkausrüster Cisco Systems auf unserer Aktienanalyse-Liste. Er führte das Ranking der Woche im Dow Jones an und ist technisch beim Aktienkurs deutlich ausgebrochen. Was waren die Hintergründe und wie stark wächst das Unternehmen, was durchaus als "Urgestein" am Technologiehimmel gilt?

Damit eng verbunden sind andere Urgesteine, die jedoch aktuell keine Phantasie in Richtung Wachstum aufzeigen. Hierbei ist PayPal ein Kandidat, der nun mit einem schwachen Gesamtumfeld eher die Orientierung auf der Unterseite sucht. Ebenfalls bekannt, oft benutzt aber als Aktie in einer Konsolidierung ist Adobe. In diesem Jahr jährt sich die Erfindung des PDF-Formats zum 30. Mal - ein Grund, die Aktie genauer anzusehen?

Über Apple, die ebenfalls in der Gewinnerliste der Vorwoche auftauchten, doch technisch noch keine klaren neuen Impulse zeigten, kommen wir auch noch auf die beiden Unternehmen zu sprechen, die heute mit Quartalszahlen aufwarten. The Home Depot als größte Baumarktkette in den USA und der weltgrößte Handelskonzern Walmart. Können hier die leicht positiven Erwartungen der Analysten erfüllt werden?

Den Abschluss bildet der sehr volatile Wert Coinbase. Als einzige börsengelistete Kryptobörse ist Coinbase sehr abhängig von der Bitcoin-Kursentwicklung und Schlagzeilen der Szene. Doch es gibt auch interne Meldungen, die teilweise Grund zur Sorge schaffen. Können die heute nachbörslich anstehenden Quartalszahlen diese entkräften?

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden: Jetzt kostenlos in der Demo testen.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.