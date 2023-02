Der Goldpreis konsolidiert weiter. Der vielversprechende Turnaround von Freitag findet bislang keine Fortsetzung. "Wir haben das Minimum in Sachen Konsolidierung erreicht", sagt Markus Bußler. Jetzt gehe es darum, einen Boden zu finden und eine Gegenbewegung zu starten, die zeige, dass es die Bullen ernst meinen. Durch den Feiertag in Nordamerika am Montag hat sich seit dem letzten Video von Donnerstag wenig getan. Eine Aktie ist allerdings deutlich unter Druck gekommen: Agnico Eagle. Das Papier rutschte aufgrund einer höheren Kostenprognose für das laufende Jahr deutlich nach unten. Die Kosten sollen nun bei 1.140 bis 1.190 Dollar liegen, bislang ging man von 1.000 bis 1.050 Dollar aus. Allerdings stammt diese Prognose aus dem Februar 2022. "Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Markt offensichtlich dachte, die Inflation geht an Agnico spurlos vorbei." Die Marktreaktion sei heftig und eigentlich zu heftig gewesen. Im Rahmen der Sendung geht es aber auch darum, welche Probleme der Goldsektor im Allgemeinen und der Explorationssektor im Besonderen haben. Eines der Probleme: Die Storys fehlen. "Selbst im Goldbärenmarkt rund um das Jahr 2015 gab es interessante Geschichten." K92 zum Beispiel. Ein Konzern, der heute auf dem Weg ist, auf der Kainantu-Mine in Papua Neuguinea in einigen Jahren 500.000 Unzen jährlich zu produzieren. Oder auch Atlantic Gold. Der Konzern entwickelte in Nova Scotia ein Projekt, das später von St. Barbara übernommen wurde. Auch B2Gold erfand sich durch die Akquisition von Papillon Resources neu. Darauf entstand die Fekola-Mine, die heute mehr als 500.000 Unzen jährlich produziert. Doch die fehlenden Storys sind nicht das einzige Problem. Was Markus Bußler als weitere Probleme sieht und wieso es dennoch Hoffnung gibt, dass sich das Blatt wendet, erfahren Sie ausnahmsweise schon heute im wöchentlichen Video. Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldtelegramm.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube