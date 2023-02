Hamburg (ots) -Der Erfolgsautor Bas Kast hat nach der Veröffentlichung seines Beststellers "Der Ernährungskompass" unter psychischen Problemen gelitten. "Ich konnte all das Gute nicht genießen", sagte er jetzt dem stern. "Morgens im Bett dachte ich oft: Wieder ein Tag! Das ging so über Monate." Er kenne Stimmungsschwankungen seit seiner Jugend. Diesmal aber habe er angefangen, nach Techniken zu suchen, die ihm helfen könnten - eine Recherche, aus der ein neues Buch ("Kompass für die Seele") entstanden ist.Bas Kast sagte dem stern, für ihn selbst sei das wirksamste Mittel gegen sein Stimmungstief Psilocybin gewesen - der in Deutschland illegale Hauptwirkstoff von halluzinogenen Pilzen, so genannten "Magic Mushrooms". "Es hat diese eigenartige Kraft, nachhaltig über Wochen hinweg das depressive Gefühl zu nehmen", sagte Kast. Auf Nachfrage des stern räumt er jedoch auch ein, dass beim derzeitigen Stand des Wissens Vorsicht angebracht sei.Tatsächlich wird seit einiger Zeit wissenschaftlich untersucht, ob Psychedelika wie Psilocybin Depressiven helfen können. Noch dürfen die Substanzen aber nur versuchsweise bei schwerst kranken Patienten angewandt werden.Autoren: Bernhard Albrecht und Doris SchneyinkKontakt: Doris Schneyink, schneyink.doris@stern.de oder 040 3703-4050Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5446784