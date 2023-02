Video: Steigende Renditen, stärkerer Dollar und anziehende Volatilität - Wie reagieren die Aktienmärkte?

Infolge der wieder aufkommenden Zinsangst stiegen die Renditen in den USA. Der Dollar setzt zur Erholung an und die Vola gewinnt an Stärke. Wie reagieren die Aktienmärkte darauf? Dies und mehr besprachen wir heute Nachmittag in unserem Livestream. Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.