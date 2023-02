Piotr Marczewski übernimmt die Aufsicht über den Vertrieb und das Umsatzwachstum in allen internationalen Märkten

DALLAS, TEXAS / ACCESSWIRE / 21. Februar 2023 / Trintech, ein international führender Anbieter von cloudbasierten Finanzbuchhaltungslösungen für Finanzabteilungen, hat heute die Ernennung von Piotr Marczewski zum Chief Revenue Officer (CRO) von Trintech bekannt gegeben. Marczewski wird bei Trintech für die Integration und Abstimmung der umsatzbezogenen Funktionen in allen globalen Vertriebskanälen verantwortlich zeichnen.

"Ich freue mich sehr, Piotr als neuen CRO von Trintech begrüßen zu dürfen. Seine Erfolgsbilanz umfasst die Skalierung und Leitung erfolgreicher Vertriebsorganisationen sowie die Sicherstellung erstklassiger Kundenerfahrungen", so Darren Heffernan, President & Chief Operating Officer von Trintech. "Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen und unserer Kernstrategie zu folgen, die darin besteht, Unternehmen jeder Größe bei der Vereinfachung und Umgestaltung ihrer Abstimmungs- und Finanzabschlussprozesse zu unterstützen. Piotr wird dabei in seiner Führungsrolle maßgeblich zu unserem anhaltenden Erfolg beitragen."

Herr Marczewski kann mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Förderung der Kundenzufriedenheit, Transformation und Umsatzsteigerung in den Bereichen Software as a Service (SaaS), Information und Nachrichten vorweisen. Sein Tätigkeitfeld erstreckt sich über professionelle Märkte in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene. Vor seiner Anstellung bei Trintech war Marczewski als SVP Americas bei der Firma Cision Inc. und als Chief Operating Officer bei der Firma Underline Science Inc. tätig. Davor bekleidete er bei Thomson Reuters unterschiedliche Führungspositionen, unter anderem auch den Posten des President Corporates Customer Market. In enger Zusammenarbeit mit den Kunden sorgte Piotr für wirtschaftliche Erfolge, die Erschließung neuer Märkte und die Erweiterung des Kundenstamms sowie der Inhalte und Plattformen der Unternehmen. Marczewski absolvierte ein Masterstudium (Master of Science) in Internationaler Wirtschaft an der Warsaw School of Economics (SGH). Darüber hinaus studierte er an der Wirtschaftsuniversität Luigi Bocconi in Mailand (Italien) und erwarb ein Master-Diplom in Internationalem Management von der Community of European Management Schools (CEMS).

"Ich freue mich sehr, als neuer CRO dem Team von Trintech beizutreten. Ich werde dafür sorgen, dass wir unser internationales Wachstum und unsere Kundenerfolge rasch ausbauen", so Piotr Marczewski über seine Rolle als Chief Revenue Officer von Trintech. "Trintech hebt sich mit seinen Lösungen und seinem kooperativen, kundenorientierten Ansatz von anderen Anbietern in diesem Segment ab, die eine Einheitsstrategie zur Bewältigung der komplexen Herausforderungen bei der Automatisierung von Finanzabschlüssen verfolgen. Das zeigen auch die großen Marken (größtenteils Fortune-100-Unternehmen), die bereits mit Trintech als Partner zusammengearbeitet haben, um ihre Prozesse zu transformieren. Ich freue mich schon darauf, Trintech am Übergang zur nächsten Wachstumsphase dabei zu helfen, seine Reputation als vertrauenswürdiger Partner von Finanzabteilungen international zu steigern."

Über Trintech

https://pr.report/XFJ9lkrR, ist ein international führender Anbieter von cloudbasierten, integrierten Abstimmungs- und Finanzbuchhaltungslösungen für das Finanz- und Rechnungswesen. Vom Abgleich hoher Transaktionsvolumina über die Automatisierung und Verwaltung von Bilanzabgleichen sowie zwischenbetrieblichen Vergleichen von Bestandskonten, Journaleinträgen und Aufgaben des Abschlussmanagements bis hin zu Betriebsführung, Risikomanagement und Compliance - mit Trintechs Produktpalette von Finanzlösungen, wie z.B. der Cadency-Plattform (für Großunternehmen) und Adra-Suite (für Betriebe mittlerer Größe), werden sämtliche Aspekte von Abstimmungs- und Finanzbuchhaltungsprozessen abgedeckt. Trintechs herausragende Leistungen in den Bereichen Innovation und Kundenbetreuung wurden im Laufe der Jahre mit einer Vielzahl von Auszeichnungen gewürdigt, unter anderem zuletzt auch mit den Attributen "Easiest to Do Business With" und "Fastest Implementation" im G2-Bericht Herbst 2022. Mehr als 3.500 Kunden weltweit - darunter die Mehrheit der Fortune-100-Unternehmen - vertrauen auf die Lösungen von Trintech, um ihre Finanzbuchhaltung und ihr Rechnungswesen zu einem strategischen Partner innerhalb des Unternehmen zu machen, der Risiken eindämmt, die Effizienz steigert und strategische Erkenntnisse liefert.

Von seinem Hauptsitz in Plano (Texas) aus betreibt Trintech Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Australien, Singapur, Frankreich, Deutschland, Irland sowie in den Niederlanden und den Nordischen Ländern und arbeitet mit strategischen Partnern in Südafrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen. Wenn Sie mehr über Trintech erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.trintech.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

Ansprechpartner für Medien:

Kelli Shoevlin

Sr. Manager, Global Corporate Marketing & Communications

mailto:kelli.shoevlin@trintech.com

