GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und führender Anbieter im Bereich Digital Engineering, bestätigte heute die Schaffung eines neuen, auf die Bedürfnisse der Automobilindustrie ausgerichteten Softwarezentrums in Polen. Dieser Schritt ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, Automobilherstellern weltweit die Entwicklung von softwaredefinierten Fahrzeugen (Software-Defined Vehicles, SDVs) zu ermöglichen. Ausgelöst wurde die Initiative durch die bereits bestehende Kooperation mit dem weltweit führenden Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter Stellantis, der gegenwärtig seine Plattform für SDVs weiterentwickelt. Die neue Partnerschaftsphase der beiden Unternehmen versetzt Stellantis in die Lage, seine Fähigkeiten zur Entwicklung und Bereitstellung von individuell anpassbaren offenen Automotive-Plattformen zu maximieren.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Goldman Sachs heißt es dazu: "Wir stehen am Beginn einer neuen Ära, in der SDVs (softwarezentriert entwickelte Fahrzeuge) bestimmen werden, wer in der Automobilindustrie den entscheidenden Wettbewerbsvorteil hat." Die Fahrzeuge der nächsten Generation basieren auf Software, was Hardware-Abhängigkeiten verringert und das gesamte Kundenerlebnis vom Fahren bis zur Instandhaltung verbessert.

Stellantis, ein weltweit führender Automobilkonzern und Mobilitätsanbieter, setzt auf Technologieplattformen der nächsten Generation, die auf den bestehenden Möglichkeiten von vernetzten Fahrzeugen aufbauen und die Art und Weise verändern, wie Kunden mit ihren Fahrzeugen interagieren. Im Zuge dieser Transformation werden die Fahrzeuge von Stellantis zu offenen, softwaredefinierten Plattformen, die sich nahtlos in das digitale Leben der Kunden einfügen und die Optionen der Kunden zum Hinzufügen innovativer Funktionen und Dienste durch regelmäßige Over-the-Air-Updates (OTA-Updates, Software-Aktualisierungen per Funkschnittstelle) erheblich erweitern. So bleiben die Fahrzeuge auch noch Jahre nach ihrer Herstellung frisch, aufregend und aktuell.

"In dem Maße, in dem neuere digitale Technologien verfügbar werden, sollte sich auch die Infrastruktur um unsere Autos herum und in ihnen selbst entsprechend den Erwartungen der Fahrer anpassen", sagte Tara Vatcher, Senior Vice President, Software Architecture and Development, bei Stellantis. "Daher ist es für uns so wichtig, dass wir mit einem Engineering-Partner zusammenarbeiten, der sich mit den neuesten Möglichkeiten im Bereich der Automobillösungen bestens auskennt. Das Engagement von GlobalLogic für unseren Erfolg durch die Schaffung dieser neuen Betriebsstätte ist der Beweis dafür, dass wir mit der Ausweitung unserer Partnerschaft die richtige Wahl getroffen haben."

GlobalLogic stellt Stellantis die entscheidende Fachkompetenz in den Bereichen Software, Verifizierungs- und Validierungsplattformen, DevOps und Over-the-Air-Integration zur Unterstützung verschiedener Stellantis-Anwendungsplattformen zur Verfügung. Die Systeme, die im Rahmen dieser Partnerschaft entwickelt werden, werden die Weiterentwicklung der Basis-Softwareplattform für Stellantis-Fahrzeuge weltweit weiter beschleunigen.

"GlobalLogic blickt auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit Automobilherstellern weltweit zurück. Wir nutzen das dabei gewonnene Know-how, um gemeinsam mit Stellantis das Fahrerlebnis mit Hilfe digitaler Lösungen ganz neu zu gestalten. Diese Partnerschaft ist Ausdruck unseres kontinuierlichen Bestrebens, die Branche auf dem Weg zu leistungsstarken, softwaredefinierten Fahrzeugerlebnissen zu unterstützen", erklärte Ramki Krishna, Senior Vice President General Manager, Automotive Industrial Business, bei GlobalLogic.

Die Automobilsparte von GlobalLogic

ie Automobilindustrie ist heute mit der Herausforderung konfrontiert, neue digitale Technologien schnell und zu erschwinglichen Preisen in die Fahrzeuge zu integrieren, um das Kundenerlebnis in einer sicheren und geschützten Umgebung zu verbessern. Das GlobalLogic-Team aus erfahrenen Beratern für die Automobilindustrie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Fahrzeugherstellern und deren Ökosystemen bei der Entwicklung von einzigartigen elektronischen Lösungen in Fahrzeugen, fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen, automatisierten Fahrsystemen, Cockpit-Elektronik, modernen Cloud-Plattformen und vielem mehr. Hier erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, mit Ihrer Automobiltechnologie auf die Überholspur zu wechseln.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Entwicklung.

Über Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE MTA Euronext Paris: STLA) ist einer der weltweit führenden Automobilkonzerne und ein Mobilitätsanbieter.

GlobalLogic ist eine Marke von GlobalLogic. Alle anderen Marken sowie Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind oder sind möglicherweise Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

