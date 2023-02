Nachweisliche Interoperabilität beschleunigt und vereinfacht die Bereitstellung von Open vRAN-Netzen

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit cloud-nativen Lösungen für jede Cloud gestaltet, meldete heute, dass er seine bisherige Kooperation mit Hewlett Packard Enterprise (HPE) durch die Validierung seiner Open vRAN DU Software auf dem Telco-Server HPE ProLiant DL110 erweitert hat. Mavenir kann nun die Vorteile seiner Open vRAN DU-Lösungen auf der HPE-Infrastruktur an Kunden in aller Welt weitergeben.

Das Cloud-Computing verlagert Netzwerkfunktionen von dedizierten Hardwareplattformen auf virtualisierte Softwarekomponenten, die auf einer universellen Infrastruktur implementiert und dann in zentralen Rechenzentren zusammengeführt werden können. Die O-RAN-konforme, vollständig containerisierte Open vRAN-Lösung von Mavenir arbeitet mit offenen Schnittstellen, welche Konfigurationen mit O-RAN Split 7.2x und Split 2 unterstützen. Sie teilt sich in eine Distributed Unit (DU) und eine Centralized Unit (CU) auf. Diese Einheiten arbeiten als containerisierte Netzwerkfunktionen, die auf einer universellen Infrastruktur ausgeführt werden. Sie unterstützen mehrere Fronthaul-Splits gleichzeitig, wodurch die vRAN-Lösung die ideale Wahl für eine zukunftssichere Strategie ist.

Der Telco-Server HPE ProLiant DL110 ist in puncto Workload für Edge-Anwendungen optimiert, die einen geringen Stromverbrauch, eine hohe Bandbreite und eine geringe Latenz erfordern, wie z. B. die 5G-Mobilfunkverarbeitung (vRAN). Darüber hinaus handelt es sich bei dem Server um eine offene, standardkonforme Carrier-Grade-Infrastruktur, die I/O-Funktionalität hoher Dichte mit PCI2 Gen4-Geschwindigkeit und -Beschleunigung sowie durch Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation hohe Rechenleistung bietet.

"Dieser Meilenstein steht im Einklang mit der Mission von Mavenir, Netzwerklösungen zu entwickeln, die auf virtualisierter Software für jede Cloud basieren", so Ramnik Kamo, Executive Vice President, CIO und CPO von Mavenir. "Die Aufnahme von HPE als Infrastrukturpartner stärkt das Open vRAN von Mavenir durch die Erweiterung des Technologie-Ökosystems um eine zuverlässige, leistungsstarke Hardware-Plattform, die den Anforderungen selbst anspruchsvollster Kunden gerecht wird."

"Der Telco-Server HPE ProLiant DL110 ist in puncto Workload für RAN optimiert. Er ermöglicht es Telekommunikationsunternehmen, ihre Netze zukunftssicher zu machen, indem sie die Effizienz steigern, die betriebliche Komplexität verringern und die Bereitstellung vereinfachen", so Phil Cutrone, Senior Vice President des Bereichs Service Providers, OEM und Telco von Hewlett Packard Enterprise. "Dies ist für Mavenir und unsere gemeinsamen Telco-Kunden die ideale Plattform für die Bereitstellung von vRAN-Anwendungen. Gleichzeitig ist dies die Antwort auf die Bedenken der Telekommunikationsunternehmen hinsichtlich der Gesamtkosten in Bezug auf Energie und Leistung."

Um weitere Informationen über diese Kooperation zu erhalten, besuchen Sie Mavenir (in Halle 2 an Stand 2H60) und Hewlett Packard Enterprise (in Halle 3 an Stand 3N10) auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona (27. Februar bis 2. März).

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt sich vernetzt. Das Unternehmen bringt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der Kunden in aller Welt bedienen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mavenir.com

Über Hewlett Packard Enterprise:

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ist das globale Edge-to-Cloud-Unternehmen, das andere Unternehmen dabei unterstützt, ihre Ergebnisse zu beschleunigen, indem es den Wert aller ihrer Daten überall erschließt. HPE liefert aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung mit Zukunftsvisionen und Innovationen, um die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen leben und arbeiten, spezielle, offene und intelligente Technologielösungen "as-a-Service". Mit Angeboten aus den Bereichen Cloud-Services, Computing, High Performance Computing und KI, Intelligent Edge, Software und Storage bietet HPE einen kohärenten Service über alle Clouds und Edges hinweg und unterstützt Kunden dabei, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Wege zu gehen und Betriebsabläufe zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hpe.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230221005212/de/

Contacts:

PR-Ansprechpartnerinnen bei Mavenir:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (USA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)

Hewlett Packard Enterprise:

Alastair.mccormick@hpe.com