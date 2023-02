Erst vor wenigen Monaten hat die Bundesregierung den Verkauf der Chipfertigung von Elmos nach China untersagt. Der Aktie tat das nicht sonderlich gut. Bis heute gibt es keine Lösung, doch die Aktie hat sich längst erholt. In der abgelaufenen Woche kletterte der Kurs sogar auf ein neues Allzeithoch. Gestützt wird die gute Performance durch starke Unternehmenszahlen. Selbst die im vergangenen Jahr gleich zweimal erhöhte Umsatz- und Gewinn-Prognose konnte am Ende noch übertroffen werden. Auch der Ausblick kann sich sehen lassen: Im laufenden Jahr will der Anbieter von automobilen Halbleitern den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...