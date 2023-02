Everfuel Aktie wurde als Wasserstoff-Zukunfts-Wert zuerst gehypt, dann nach einer gewissen Ernüchterung hat man eine relativ solide Kursbasis gefunden. Auf der kann das Management mit "Abliefern" und konsequenter Strategieumsetzung aufbauen. Bei Nel's Beteiligung und wichtigen Kunden Everfuel geht es strategisch, Schritt für Schritt, weiter - Aufbau eines umfassenden H2-Infrastrukturnetzes in Skandinavien bis in den deutschen Raum. Dazu Schwerpunkte in den BENELUX-Staaten. Nachdem man zuletzt mit dem Vorzeigeprojekt Frederica die erste Produktion von Wasserstoff melden konnte - verbunden mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...