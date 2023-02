Die Analysten von Raiffeisen Research sind in einer Kurzmitteilung zufrieden mit den heute vorgelegten EVN-Zahlen und meinen: "Trotz des deutlichen Ergebnisanstiegs bestätigte die EVN lediglich die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr (ohne jeglichen Beitrag des Verbunds) von EUR 190 bis 250 Mio., was durchaus Erstaunen hervorrufen könnte, da das Q1-Nettoergebnis bereits EUR 149 Mio. betrug. Der Grund für die Beibehaltung des Ausblicks sind wahrscheinlich die erheblichen Auswirkungen der Absicherungs-Bewertung, die wir im Q1 gesehen haben, die in den nächsten Monaten durchaus auch stark in eine andere Richtung gehen könnte. Im Q1 22/23 waren diese nettopositiv in der Höhe von rund EUR 50 Mio. Wir sind zufrieden mit den Zahlen und erwarten mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...