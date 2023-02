Im Zuge der Initiative von U.S. Pharmacopeia (USP) zur Unterstützung der Industrie bei der Einführung der kontinuierlichen Herstellung von Pharmazeutika (PCM) hat Pharmatech Associates eine Vereinbarung mit Integra CMS über die Bereitstellung zusätzlicher Entwicklungskapazitäten und Fachkenntnisse unterzeichnet, um der Pharmabranche bei der Implementierung von PCM-Verfahren zu helfen.

Pharmatech Associateshat heute eine strategische Allianz bekannt gegeben, die darauf abzielt, PCM-Know-how und -Fähigkeiten auf den Markt zu bringen, um Lieferengpässe bei Arzneimitteln und Lieferkettenprobleme zu überwinden, indem sie Arzneimittelsponsoren und -herstellern effektivere Herstellungsverfahren für fertige Arzneimittel als Reaktion auf den Preisdruck zur Verfügung stellt.

Mit Integra Continuous Manufacturing Systems als Kooperationspartner wird Pharmatech Associates ein umfassendes Dienstleistungspaket und eine bewährte Roadmap für den geschäftlichen Erfolg anbieten, um die technischen und erfahrungsbedingten Lücken zu schließen, Schulungen anzubieten, die Compliance zu gewährleisten und die regulatorischen Anforderungen jedes Arzneimittelsponsors oder -herstellers zu erfüllen, der den Wechsel von Batch zu PCM vollzieht.

"Mit unserer Expertise und Erfahrung mit PCM wird die Allianz von USP, Pharmatech und Integra die Wissenslücken schließen und die wahrgenommenen Hindernisse für die Einführung und Umsetzung abbauen, damit Sponsoren und Hersteller von Arzneimitteln die Vorteile von PCM ausschöpfen können", so Bikash Chatterjee, CEO bei Pharmatech Associates.

"Die kontinuierliche Herstellung von Arzneimitteln mit fester Dosierung zur oralen Verabreichung bietet potenzielle Vorteile in vielen Phasen des Produktlebenszyklus. PCM wird dazu beitragen, Steuerung und Prozessverständnis zu verbessern, die Entwicklungs- und Transfergeschwindigkeit zu steigern, kürzere Zykluszeiten zu ermöglichen und die Kosten von Entwicklung, Technologietransfer und Betrieb zu senken", erläutert Lawrence De Belder, Pharmatech Associates PCM Practice Lead.

"PCM ist die erste umfangreiche Implementierung des modernen Herstellungsverfahrens innerhalb der Pharmabranche. Im Unterschied zu Batch-Methoden, die zeitaufwendig und kostspielig sind, wird das Produkt in einem kontinuierlichen Zustand automatisierter Steuerung produziert", berichtet Dr. Fernando Muzzio, President bei Integra CMS.

USP konzentriert sich auf den Abbau von Hürden für die Einführung von PCM Teil eines breiten Spektrums von Maßnahmen zur Stärkung der Arzneimittellieferkette.

Über Pharmatech Associates ein USP-Unternehmen

Pharmatech Associates ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für die Life-Science-Branche, dessen hochqualifizierte Wissenschaftler und technischen Experten die komplexen Bedürfnisse seiner Kunden erfüllen. Das Pharmatech-Team ist auf die Bereiche Produkt- und Prozessentwicklung, Anlagen und Investitionsprojekte, Einhaltung von Qualitätsstandards und regulatorische Angelegenheiten spezialisiert. Pharmatech hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und berät Kunden unterschiedlicher Größe, von Startups bis hin zu großen multinationalen Konzernen, bei Projekten in Asien, Europa und Nordamerika.

Über Integra Continuous Manufacturing Systems

Integra CMS, eine Tochtergesellschaft von Acumen Biopharma, ist ein in New Jersey ansässiges Unternehmen, das Pionierarbeit auf dem Gebiet der kontinuierlichen Herstellungsverfahren für die allgemeine Arzneimittelbranche leistet. Im Jahr 2015 wurde Integra CMS von Dr. Fernando Muzzio gegründet. 2016 unterzeichnete Integra CMS eine umfangreiche Lizenzvereinbarung mit der Rutgers University, um zukunftsweisende kontinuierliche Herstellungsverfahren zu entwickeln, zu implementieren und zu kommerzialisieren und für Hersteller in großem Maßstab verfügbar zu machen.

