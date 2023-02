Genk, Belgien (ots/PRNewswire) -Das belgische Technologieunternehmen SOLiTHOR, das Festkörper-Lithiumbatterien (solid-state lithium batteries) herstellt, und das führende Luft- und Raumfahrtunternehmen Sonaca haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet, um eine Partnerschaft einzugehen, im Zuge derer die beiden Unternehmen gemeinschaftlich sichere, wiederaufladbare Festkörper-Lithiumbatterie-Systeme mit hohem Speichervermögen für Regionalflugzeuge und für den Einsatz in der urbanen Luftmobilität (Urban Air Mobility) entwickeln werden. Diese Partnerschaft wird sich auch auf die Entwicklung von Satellitensystemen und Verteidigungssystemen ausweiten.Diese Allianz wird Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Integration von Zellen und Batteriesystemen, die für den Antrieb von Flugzeugen konzipiert sind, festlegen und untereinander aufteilen. SOLiTHOR wird im Zuge des weiteren Voranschreitens für die Batteriezellenforschung, Entwicklung, Prüfungs- und Analyseverfahren, Formatentwicklung und Produktion von 10Ah-40Ah-Zellen verantwortlich sein. Sonaca wird die Batterieverpackung einschließlich aller zugehörigen Managementsysteme entwickeln. Darüber hinaus wird Sonaca das Batteriesystem zertifizieren.Die Zellen werden von SOLiTHOR in Sint-Truiden, Flandern, Belgien, produziert und hergestellt. Der Einbau der Flugzeugbatteriesysteme wird im Sonaca-Werk in Charleroi, Wallonien, Belgien, durchgeführt.Sonaca hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, in Eigeninitiative zur Entwicklung eines kohlenstoffarmen Flugzeugs bis zum Jahre 2035 beizutragen und im Jahre 2050 die Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Um derart ehrgeizige Ziele zu erreichen, muss die Branche in Bezug auf die Stromversorgung von Flugzeugen geräuscharme und energieeffiziente Lösungen finden und umsetzen.Dies würde es der Industrie ermöglichen, kleinere Regionalflughäfen effektiver zu nutzen und etwas gegen deren Unterauslastung in der ganzen Welt - insbesondere in den USA und Europa - zu unternehmen.SOLiTHOR und Sonaca glauben, dass die sich ergänzenden Fähigkeiten der Unternehmen zu den größten Fortschritten in Bezug auf die Technologien auf dem Gebiet der Festkörper-Lithiumbatterie-Systeme zum Einsatz im Bereich des regionalen Flugverkehrs und der urbanen Luftmobilität führen werden.Informationen zu SOLiTHORSOLiTHOR ist Vorreiter beim Design, der Entwicklung und der Kommerzialisierung der eigensicheren hochenergetischen Festkörper-Lithiumzellen-Technologie. Durch den Zugriff auf ein starkes Portfolio an geistigem Eigentum von imec hat das Unternehmen bereits Zugang zu über 25 hochkarätigen Mitarbeitern.Informationen zu SonacaSonaca ist einer der weltweit führenden Anbieter in den Bereichen Entwicklung, Herstellung, Montage und Lieferung von Einzelteilen im Luftfahrtsektor. Die Kernkompetenzen des Unternehmens erstrecken sich über die Zivil-, Militär- und Verteidigungsmärkte. Die 3500 Mitarbeiter von Sonaca arbeiten in sechs verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten, um große Erstausrüster (OEMs - Original Equipment Manufacturers) und Großunternehmen zu beliefern.www.solithor.comwww.sonaca.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1817892/SOLiTHOR_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2005984/Sonaca_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solithor-und-sonaca-unterzeichnen-eine-neue-absichtserklarung-zur-forderung-der-elektrifizierung-von-regionalflugzeugen-und-der-urbanen-luftmobilitat-urban-air-mobility-301752145.htmlPressekontakt:Gaenor Howells,gaenor@gaenorhowells.com,+44 (0) 7734 051341 / Sonaca: Amandine Meersseman,amandine.meersseman@sonaca.com,+32 475 89 58 79Original-Content von: SOLiTHOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163150/5446897