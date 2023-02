FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwochmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0660 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0664 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf die Geldpolitik. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Mit Spannung werden mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Nachdem sich die Fed im vergangenen Jahr mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt hat, ist das Tempo seit Ende 2022 schrittweise verringert worden. Fraglich ist, wie weit die Fed ihre Leitzinsen noch anheben will./bgf/jha/