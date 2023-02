DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

E-AUTOS - Die deutschen Autohersteller erreichen mit ihren Elektroautos in China bislang keine nennenswerten Marktanteile. Lokale Marken wie BYD, Nio oder Xpeng und der US-Hersteller Tesla verkaufen deutlich mehr batteriebetriebene Fahrzeuge als die deutschen Konzerne. Das ganze Ausmaß des Problems zeigen nun Versicherungsdaten aus China, die das Handelsblatt einsehen konnte. Demnach kam Volkswagen im vergangenen Jahr bei rein elektrischen Fahrzeugen nur auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent. BMW, Mercedes und Audi scheiterten mit 0,8, 0,3 und 0,1 Prozent sogar an der Einprozenthürde. Weil jeder Kfz-Besitzer in China eine staatliche Pflichtversicherung abschließen muss, gelten die Daten als präzise. (Handelsblatt)

VERDI/STREIK - Unmittelbar vor der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi den Druck auf Bund und Kommunen abermals erhöht und mit einer massiven Ausweitung der Warnstreiks gedroht. "Den Arbeitgebern dürfte klar sein, dass wir im Bereich des öffentlichen Dienstes an ganz vielen Stellen arbeitskampffähig sind", sagte Verdi-Chef Frank Werneke. Er ergänzte: "Die Bereitschaft, sich an Aktionen zu beteiligen, ist so ausgeprägt und stark wie seit langer Zeit nicht mehr. Da ist jetzt richtig Druck auf dem Kessel." (Funke Mediengruppe)

BDA/STREIK - Nachdem Streiks an sieben deutschen Flughäfen in der vergangenen Woche für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen sorgten, übt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) scharfe Kritik an der Arbeitsniederlegung und fordert eine gesetzliche Regelung für Arbeitskämpfe. "Ein Streik, der den Flugverkehr in Deutschland zum Erliegen bringt, ist kein Warnstreik mehr", sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Der Ausstand habe massive Folgeprobleme mit sich gebracht. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

PFLEGEREFORM - Die Union fordert angesichts des zunehmenden Armutsrisikos für Pflegedürftige jährlich mindestens 10 Milliarden Euro für eine umfassende Pflegereform. "Es ist alarmierend, dass immer mehr Menschen durch die Pflege in die Sozialhilfe rutschen", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Tino Sorge. SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbauch und FDP-Finanzminister Christian Lindner müssten endlich ein gemeinsames Konzept vorlegen, wie die im Koalitionsvertrag versprochene Pflegereform finanziert werden könne, forderte der CDU-Politiker. (Augsburger Allgemeine)

ENERGIEPOLITIK - Die Bundesregierung führt informierten Kreisen zufolge Gespräche über den Kauf der heimischen Tochtergesellschaft des niederländischen Übertragungsnetzbetreibers Tennet Holding BV für mehr als 20 Milliarden Euro. Die Übernahme könnte den Startschuss für eine Konsolidierung der Stromnetze in Deutschland geben. Die Einzelheiten des Kaufs, einschließlich der Bewertung und der Struktur, werden derzeit ausgearbeitet und könnten sich über mehrere Monate hinziehen, berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zusätzlich zum Kauf würden weitere 15 Milliarden Euro an Eigenkapital für den Ausbau des Netzes benötigt. (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2023 01:06 ET (06:06 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.