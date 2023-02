DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Der Ingolstädter Autohersteller Audi versucht mit großzügigen Homeoffice-Regeln und neuen Bürokonzepten gegen den Fachkräftemangel anzukämpfen. "Auch Audi spürt den Fachkräftemangel, wenn es um Engpass-Qualifikationen geht", sagte Audi-Personalchef Xavier Ros. "Bei der Suche nach Software-Spezialisten beispielsweise konkurrieren wir auch mit den großen IT-Arbeitgebern und nicht mehr ausschließlich mit anderen Automobilherstellern" erklärte er. "Doch nicht nur diese Expertinnen und Experten sind schwer zu bekommen, auch im Einkauf spüren wir zum Teil den Fachkräftemangel", fügte der Audi-Vorstand hinzu. (Augsburger Allgemeine)

BASF - Der Chemiekonzern BASF will einen Teil seiner Ammoniak-Produktion in Ludwigshafen stilllegen. Das wird BASF nach Informationen des Handelsblatts am kommenden Freitag bei einer Pressekonferenz zur Jahresbilanz bekanntgeben. BASF betreibt in Ludwigshafen bisher zwei Ammoniak-Anlagen, die im vergangenen Jahr wegen der hohen Gaspreise zeitweise heruntergefahren wurden. Die ältere der beiden Anlagen will der Konzern nun nicht wieder in Betrieb nehmen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Informationen aus Unternehmenskreisen. (Handelsblatt)

ABN AMRO - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die deutsche ABN-Amro-Tochter wegen Defiziten in der Compliance-Berichterstattung zu einer Strafe über 3 Millionen Euro verdonnert. Die Finanzaufsicht begründet den Schritt damit, dass die Geschäftsleitung der ABN Amro Bank N.V. Frankfurt Branch, eine Zweigniederlassung des niederländischen Konzerns, keinen angemessenen Zugang zum Compliance-Bericht für das Geschäftsjahr 2019 gehabt habe. (Börsen-Zeitung)

JENOPTIK - Der Vorstandschef des Fotonikkonzerns Jenoptik spricht mit der Börsen-Zeitung über Auftragsboom, Kapazitätsausbau, Digitalisierung und Geschäftsziele. Nach etlichen größeren Übernahmen setzt Jenoptik nun in erster Linie auf internes Wachstum. Die Kapazitäten müssen ausgebaut werden, um die hohe Nachfrage zu bedienen. Vor allem die Halbleiterausrüstung floriert. CEO Stefan Traeger zeigt sich überzeugt, dass der Bedarf weiter zunehmen wird. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2023 01:06 ET (06:06 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.