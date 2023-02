Der Lift- und Rolltreppenhersteller ist im vergangenen Jahr von der Talfahrt in China, Lieferkettenproblemen und der Teuerung gebremst worden.Ebikon LU - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler ist im vergangenen Jahr von der Talfahrt in China, Lieferkettenproblemen und der Teuerung gebremst worden. Der Umsatz der Innerschweizer kam kaum noch vom Fleck, der Gewinn brach ein. So hat Schindler einen Umsatz von 11,35 Milliarden Franken erzielt. Das ist 1,0 Prozent mehr als im Jahr 2021, wie der Konzern mit Sitz in Ebikon LU am...

Den vollständigen Artikel lesen ...