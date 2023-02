EQS-News: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag

Knaus Tabbert AG: Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von Gerd Adamietzki (CSO) und Werner Vaterl (COO)



Der Aufsichtsrat setzt auf personelle Kontinuität

Beide Vorstandsverträge wurde um fünf Jahre verlängert Jandelsbrunn, Deutschland. Der Aufsichtsrat von Knaus Tabbert hat in seiner letzten Sitzung die Verlängerung der Vorstandsverträge von Gerd Adamietzki (CSO) und Werner Vaterl (COO) beschlossen. Beide Verträge laufen am 31. Juli 2023 aus. Beide Vorstände wurden nun für eine Periode von fünf Jahren, d.h. bis 31. Juli 2028 bestellt. Mit diesen beiden Entscheidungen wird die erfolgreiche Arbeit von Adamietzki und Vaterl in den vergangenen Jahren honoriert.

Dr. Esther Hackl, Aufsichtsratsvorsitzende der Knaus Tabbert AG, zu den Vertragsverlängerungen: "Gerd Adamietzki und Werner Vaterl, beide ausgewiesene Experten der Caravaning Branche, haben in den letzten Jahren maßgeblich zum Erfolg von Knaus Tabbert beigetragen. Die Kontinuität in der Unternehmensführung ist vor dem Hintergrund des angestrebten Wachstumskurses ein wichtiger Faktor für die weitere Erfolgsgeschichte des Unternehmens und die Positionierung von Knaus Tabbert auf dem Caravan Markt. Wir freuen uns, auch weiterhin auf die Expertise der beiden Top-Manager setzen zu können."



Kontakt IR: Manuel Taverne // +49 152 020 929 09 // m.taverne@knaustabbert.de

Presse/Kommunikation: Stefan V. Diehl // +49 8583 21-300 // s.diehl@knaustabbert.de

