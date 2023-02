Der Aktienkurs der Commerzbank (WKN: CBK100) hat den Großteil der vergangenen zehn Jahre unter der Marke von 10 Euro verbracht. Zeitweise kostete eine Aktie sogar weniger als 4 Euro! Zum Glück sind diese düsteren Zeiten vorbei. Besonders in den letzten drei Jahren hat die Bank große Fortschritte gemacht und schreibt inzwischen wieder solide Gewinne. In diesem Jahr wird zudem zum ersten Mal seit 2019 wieder eine Dividende ausgeschüttet. Tatsächlich ist es sogar erst die dritte Dividendenzahlung in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...