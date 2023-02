Der große Hype bei diversen Aktien aus dem Bereich 3D-Druck ist bereits zehn Jahre her. Getrieben von der Vorstellung, dass bald fast jeder Privathaushalt sich selbst zu Hause Gegenstände wie Geschirr, Schuhe oder Kontaktlinsen drucken könnte, explodierten die Aktienkurse damals. Bisher bewahrheiteten sich diese optimistischen Vorstellungen nicht. 3D-Drucker fristen ein Schattendasein in industriellen Spezialanwendungen. Entsprechend taumeln die Aktienkurse vieler 3D-Druck-Unternehmen so vor sich ...

