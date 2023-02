Der Gesundheitskonzern Fresenius SE (ISIN: DE0005785604) will für das abgelaufene Jahr 2022 eine unveränderte Dividende von 0,92 Euro an seine Aktionäre ausbezahlen, wie der Dax-Konzern am Dienstagabend mitteilte. Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurs von 28,35 Euro bei 3,25 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 17. Mai 2023 statt. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 um 9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...