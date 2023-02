The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2023ISIN NameUS61746BDJ26 MORGAN STANLEY 13/23DE000DZ1J7Z7 DZ BANK IS.A422DE000DG4UGN8 DZ BANK IS.A925FR0013479102 FRANKREICH 19/23 O.A.T.XS2124858700 EBRD 20/23 FLR MTNXS0163253924 DT.BK.AG 03(25.2.23) MTNUS72941BAB27 PLURALSIGHT 20/24 CVDE000HLB4GA4 LB.HESS.-THR.INFL.02/13US251526BS76 DT.BK. NY NTS.18/23DE000A2RYD83 M.B.INT.FIN. 19/23 MTNXS1371715118 ROCHE FIN.EUROPE 16/23MTNUS251526BR93 DT.BANK NY.NTS DL 18/23DE000A12T7L6 AAREAL BANK MTN S.222XS1956028168 FORTUM OYJ 19/23 MTNDE000A2E4B93 AAREAL BANK MTN S.266USJ0423YBF00 MUFG BANK 13/23AT0000A1CJA5 ERSTE GP BNK 15-23 FLRMTNDE000LB1P1P7 LBBW STUFENZINS 18/23