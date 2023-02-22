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Massives Upside: Die neue Aktie fürs „explosive Depot"?
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WKN: A1J7XA ISIN: KYG513831001 Ticker-Symbol: JGA 
Frankfurt
22.02.23
08:14 Uhr
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Branche
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