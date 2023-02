The following instruments on XETRA do have their first trading 22.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.02.2023Aktien1 US0717711099 Bavarian Nordic A/S ADR2 CA22968P1080 Cubicfarm Systems Corp.3 AU0000267874 Warriedar Resources Ltd.Anleihen1 FR001400G3Y1 Kering S.A.2 DE000A3E5SQ4 Brandenburg, Land3 FR001400FYQ4 Frankreich, Republik4 US91282CGQ87 United States of America5 US91282CGN56 United States of America6 XS2592017300 Deutsche Bank AG7 AT0000A32KC3 Erste Group Bank AG8 IT0005534141 Italien, Republik9 XS2592234749 Skandinaviska Enskilda Banken AB10 NO0012847682 Skill BidCo ApS11 NO0012847831 Skill BidCo ApS12 NO0012826041 Skill BidCo ApS13 XS2591848275 Unilever Finance Netherlands B.V.14 US91282CGP05 United States of America15 DE000A30V570 bk Group AG16 XS2590764713 BNG Bank N.V.17 FR001400G5Z3 Crédit Agricole Home Loan SFH18 FR001400G5S8 Crédit Agricole Home Loan SFH19 FR001400G412 Kering S.A.20 XS2592302330 Tesco Corporate Treasury Services PLC21 XS2591848192 Unilever Finance Netherlands B.V.22 US912810TP30 United States of America23 DE000HLB7DA4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB7CY6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale