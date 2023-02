FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stabil bei 133,97 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,53 Prozent. In anderen Euroländern fiel der Handel am Rentenmarkt ebenfalls verhalten aus.

Zur Wochenmitte richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf die Geldpolitik. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Mit Spannung werden mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Nachdem sich die Fed im vergangenen Jahr mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt hat, ist das Tempo seit Ende 2022 schrittweise verringert worden. Fraglich ist, wie weit die Fed ihre Leitzinsen noch anheben will./bgf/jha/