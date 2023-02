Reston, Virginia (ots/PRNewswire) -P.I. Works, ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Lösungen für das automatisierte Management und die Optimierung von Mobilfunknetzen, hat die Markteinführung seines neuenRadio Access Network (RAN) Intelligent Controller (RIC) angekündigt, um sein EXA-Produktangebot weiter zu verbessern und seine Automatisierungsanwendungen durch eine breite Palette von bestehenden und Drittanbieter-Apps zu erweitern.Das Non-RT RIC von P.I. Works auf der bewährten EVO-Plattform mit der Service-Management- und Orchestrierungsfunktionalität (SMO) ermöglicht die effiziente Automatisierung, den Betrieb und die Optimierung hybrider Netze, einer Mischung aus speziell entwickelten und offenen RAN-Elementen. Dies wird zu einer verbesserten Netzwerkleistung und einer schnelleren Einführung von Open-RAN führen. Die standardkonforme Open-RAN-Architektur von P.I. Works bietet den Betreibern eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten, während die praxiserprobte Lösung die Zuverlässigkeit der Betreiber gewährleistet.Die RIC-Plattform von P.I. Works bietet:- Eine einheitliche Plattform für das automatisierte Hybridnetzmanagement von zweckgebundenen und Open-RAN-Netzen mit umfassender herstellerübergreifender Unterstützung und dynamischer Abstraktion.- Eine Reihe von KI-gestützten Service-Management- und Orchestrierungsprodukten und Anwendungsfällen zur Verbesserung der Fähigkeiten von Automatisierungsnetzwerken.- Kontinuierliche Erweiterung portabler benutzerdefinierter Anwendungsfälle über das Novel rApp Sandboxing Framework, einschließlich Entwicklungskits, Mock-APIs für Tests und Onboarding-APIs für CI/CD-Enablement über O-RAN-Standards hinaus.- Einen Marktplatz mit einer Vielzahl von gebrauchsfertigen rApps, wie zum Beispiel PCI- und RSI-Optimierer, Energieeinsparung, Abdeckungsoptimierung, Kapazitätsoptimierung und Datenflusssteuerung, Handhabung von Sonderereignissen und vielem mehr.- Externe Datenanreicherungsfunktionen zur Korrelation mit verschiedenen Datenquellen von Drittanbietern, wie beispielsweise Berichte über mobile Apps, Geolokalisierung, Kundenerfahrungsmanagement-Systeme, Trouble-Ticketing-Systeme und andere.- Unterstützung der Multi-Cloud-Bereitstellung für öffentliche und private Clouds und Software-as-a-Service-Angebot."Wir freuen uns, den RAN Intelligent Controller (RIC) als Ergänzung zu unserem Automatisierungsangebot auf den Markt zu bringen, um das Management und die Optimierung von Open-RAN-Netzen im 'Greenfield'- und 'Brownfield'-Bereich zu automatisieren, was unserer Meinung nach die Effizienz steigern und den Wandel in der Branche beschleunigen wird", so Djakhongir Siradjev, CTO von P.I. Works. "Unser RIC bietet den Mobilfunkbetreibern eine benutzerfreundliche und kostengünstige Möglichkeit, offene RAN-Netzwerke auf einheitliche und standardisierte Weise zu implementieren und zu verwalten. Es soll auch die Erstellung neuer rApps vereinfachen, ihre Übertragbarkeit über das gesamte Ökosystem hinweg erhöhen und neue Möglichkeiten für Innovation und Wachstum für unsere bestehenden und zukünftigen Kunden schaffen, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.""Der Start des RIC von P.I. Works, mit dem wir unseren Kunden eine Vielzahl von rApps anbieten können, ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, die Mobilfunkbranche zu revolutionieren", fügte Dr. Erol Hepsaydir, VP of Solutions and Business Development bei P.I. Works hinzu. "Mit unseren innovativen Lösungen und unserem Engagement für den Erfolg unserer Kunden sind wir bei P.I. Works bereit, unser Wachstum und unsere Führungsrolle in der Branche fortzusetzen."Weitere Informationen zu P.I. Works erhalten Sie am Stand von P.I. Works auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona in Halle 2 an Stand 2K20. Klicken Sie hier (https://piworks.net/insight/events/48/mwc-barcelona-2023), um mehr über die Ausstellung von P.I. Works auf dem MWC zu erfahren.Medienkontakt: marketing@piworks.netFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2006915/P_I_Works.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1832318/P_I__Works_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pi-works-kundigt-allgemeine-verfugbarkeit-seines-non-real-time-ran-intelligent-controller-non-rt-ric-an-um-die-einfuhrung-von-open-ran-bei-mobilfunkbetreibern-weiter-zu-beschleunigen-301752336.htmlPressekontakt:+90 216 265 11 23Original-Content von: P.I. Works, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163482/5446963