Berlin (ots) -B.A.S.S. The Project ist eine multimediale Show, bei der Musik, Poesie, Filmbeiträge, Rhythmus und Tanz unter Mitwirkung von Künstlern aus den verschiedensten Kulturkreisen in einander übergehen.Es treten ganz besondere Künstler in ungewohnter Kombination auf:Das Berlin Musik Ensemble unter der Leitung von Miguel Pérez Inesta - Karajan Stiftung- spielt mit den Solisten Junko Fujii und Josep Castanyer Alonso - Cello - und dem Klavierduo Susan Wang und Clemens Hund-Göschel kurze kontemporäre Kompositionen.Lyrische Texte und poetische Dialoge werden von den Schauspielerinnen Lea Drinda, Katrin Hansmeier, Mathilde Irrmann und Martina Kaledes vorgetragen und rhythmisch begleitet von Balu Radjendrakurups-Perkussion.Die Chansons und Songs interpretieren die Sänger/innenOlvido Ruiz - Kuba, Jessie Brown - Kanada, Owen Lee - Jamaica/Kanada, Luke Levis - Kanada und Natalia Tsarikova - Finnland/Russland in Begleitung einer großartigen Band von mehrfach preisgekrönten Musikern aus Kanada mit dem Gitarristen Max Solo, dem Grammy-nominierten kubanischen Saxophonisten Leandro Saint-Hill und dem Drummer Alex Schwers.Carla Oya choreographiert die Show mit Ihrer Tanzperformance.Projektionen und Filme visualisieren die Musik .B.A.S.S. The Project ist ein unvergessliches Erlebnis.