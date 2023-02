NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal von 250 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die enorm hohe Profitabilität bei Lebens- und Krankenversicherungen habe eine schwache Margenentwicklung im Schaden- und Unfallbereich mehr als kompensiert, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell für die Aktie strich er zwar einen Risikoaufschlag für die Verschuldung, er verdoppelte aber jenen für das Inflationsrisiko im Schaden- und Unfallsegment./tih/mis

