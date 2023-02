Düsseldorf (ots) -LeasePlan betreut in Deutschland mehr als 120.000 gewerblich genutzte Fahrzeuge. Der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Experte hat jetzt die Schäden (https://www.leaseplan.com/de-de/schadenmanagement/) in der Voll- und Teilkaskoversicherung ausgewertet. Überraschend: Ein kleines gefräßiges Tier belegt bei den Teilkaskoschäden Platz 2:Die häufigsten Teilkaskoschäden1. Scheibenaustausch und Scheibenreparatur 69 Prozent2. Marderschaden 10 Prozent3. Sturm- / Hagelschaden 4 ProzentUm hohe Reparaturkosten und den im Vergleich zu anderen Schäden größten Aufwand in der Teilkaskoversicherung zu minimieren, muss nicht jede beschädigte Scheibe ausgetauscht werden. Manchmal reicht auch ein Scheibenpflaster. Damit können entsprechend höhere Versicherungsbeiträge und Ersatzkosten vermieden werden.Leuchtet plötzlich eine Warnlampe oder springt der Motor nicht mehr an, kann das die Folge eines Marderbisses sein. Warme Motorräume sind beliebte Zufluchtsorte für diese Tiere. Eine sehr aktive Zeit steht jetzt bevor: im Frühjahr ist Paarungszeit. Tipps zum Schutz gegen Marderbisse geben einschlägige Auto- und Verkehrsclubmagazine. Der beste Schutz ist natürlich das Parken des Fahrzeugs in der Garage.Die Top 3 Vollkaskoschäden1. Vandalismus / unbekannter Verursacher 30 Prozent2. Park- und Rangierschaden 28 Prozent3. Kollision mit Objekt 6 ProzentIn der Vollkaskoversicherung zählen Park- und Rangierschäden mit knapp 28 Prozent Anteil an allen Schäden wieder zu den häufigsten Schadenursachen. Um diese zu vermeiden, hilft es Pkw mit Assistenzsystemen (https://www.leaseplan.com/de-de/restwertoptimale-fahrzeugausstattung/) auszustatten und sie hörbar einzuschalten sowie selbst nach längerem Führerscheinbesitz durchaus mal wieder an einem Fahrsicherheitstraining teilzunehmen.Anmerkung für die Redaktion:Alle in dieser Pressemitteilung genannten Zahlen sind Werte, die LeasePlan Deutschland für die spezifischen Schadenkategorien ermittelt, um entsprechende Analysen vorzunehmen.Pressekontakt:Britta GiesenReferentin Externe/Interne KommunikationTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@leaseplan.comLeasePlan Deutschland GmbHLippestraße 440221 DüsseldorfInternet: www.leaseplan.deOriginal-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/5446966