München (ots) -- Neue Folge "Hartz und herzlich" aus Mannheim überzeugt in der Primetime- 6,9 % MA in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen- Bis zu 1,10 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamtDie Sozialdokumentation "Hartz und herzlich" konnte am gestrigen Dienstagabend mit einer neuen Folge aus den Mannheimer Benz-Baracken überzeugen. In der Primetime kam sie bei den 14-49-Jährigen auf 6,9 % MA sowie auf 6,6 % MA bei den 14-29-Jährigen. Bis zu 1,10 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt sahen unter anderem Jasmin, die ihr zweites Kind erwartet.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 21.02.2023, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.