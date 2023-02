Marty Vanderploeg künftig Non-Executive Chair des Board of Directors

Workiva Inc. (NYSE: WK), das Unternehmen, das transparente Berichterstattung für eine bessere Welt ermöglicht, gab heute bekannt, dass Julie Iskow, derzeit President und Chief Operating Officer, mit Wirkung vom 1. April 2023 als Nachfolgerin von Marty Vanderploeg zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Vanderploeg tritt von diesem Amt zurück, wird jedoch in der Rolle des Non-Executive Chair des Board of Directors bei dem Unternehmen verbleiben.

Der derzeitige Vorstandsvorsitzende und künftige leitende unabhängige Direktor Dave Mulcahy sagte dazu: "Das Board freut sich sehr, Julie Iskow zum Chief Executive Officer zu ernennen. Sie besitzt starke, geachtete und wertorientierte Führungsqualitäten mit einer eindrucksvollen und nachweislichen Erfolgsgeschichte gleichbleibend hoher Leistungen durch ein unbeugsames Engagement für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. Julie hat im Lauf der vergangenen drei Jahre eine entscheidende Rolle im Erfolg von Workiva gespielt. Sie ist Ingenieurin, Technologin und strategische Denkerin, deren innovative Ansätze ein differenziertes Produktangebot und eine nachhaltige Präzision in der Plattform und den Lösungen von Workiva hervorgebracht haben. Das Board ist davon überzeugt, dass Julie Iskow Workiva mit ihren Kompetenzen erfolgreich durch die nächste Wachstumsphase führen wird."

Iskow bemerkte zu ihrer neuen Rolle: "Workiva ist eines der relevantesten und innovativsten Technologieunternehmen unserer Zeit. Wir besitzen eine richtungweisende Plattform, ein unbegrenztes Potenzial und ein dauerhaftes Fundament, auf dem wir unsere Zukunft aufbauen können. Es ist für mich eine ganz besondere Ehre, Marty Vanderploegs Nachfolgerin zu werden und mit unserem äußerst talentierten Team zusammenzuarbeiten, um Workiva in das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte und in die nächste Wachstums- und Erfolgsphase zu führen."

Mulcahy erklärte: "Wir möchten Marty Vanderploeg unseren herzlichen Dank für seine stetige Führungsarbeit aussprechen. Im Verlauf seiner Amtszeit hat er Workiva in das Unternehmen mit der führenden Multilösungsplattform für zuverlässige, integrierte Berichterstattung transformiert, das 5.600 Kunden rund um die Welt betreut. Marty war eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit für Workiva, die sich für eine von Fortschritt, Produktinnovation, Kundenfokus und starker Wertschöpfung für Aktionäre geprägte Mitarbeiterkultur eingesetzt hat. Wir freuen uns darauf, in seiner erweiterten Führungsrolle im Vorstand mit ihm zusammenzuarbeiten."

"Als Mitbegründer von Workiva hatte ich das Vergnügen, in den vergangenen 15 Jahren mit einem talentierten Team zusammenzuarbeiten, fünf davon als CEO", so Vanderploeg. "Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich und für Workiva, diese Veränderung vorzunehmen. Julie Iskow hat unser Unternehmen seit dem ersten Tag bei uns besser gemacht. Sie hat die letzten drei Jahre damit verbracht, unser bemerkenswertes Führungsteam umsichtig aufzubauen und eine Betriebsstrategie zu erstellen, mit der wir auf unser langfristiges Ziel eines Jahresumsatzes von 1 Milliarde Dollar hinarbeiten. Ich freue mich darauf, sie in meiner neuen Rolle als Non-Executive Chair zu unterstützen."

Über Julie Iskow

Julie Iskow kam im Jahr 2019 als EVP und Chief Operating Officer zu Workiva. Sie verfügt über ausgedehnte Erfahrung bei der Skalierung von Enterprise-SaaS-Unternehmen mit starkem, rentablem Wachstum und kann auf eine robuste Laufbahn in Produktentwicklung und Betriebsoptimierung zurückblicken. Im März 2022 wurde Iskow zum President und Chief Operating Officer befördert und beaufsichtigt seitdem den täglichen Geschäftsbetrieb mit globaler Zuständigkeit für Technologie, Produkte, Vertrieb, Partner, Marketing, Dienstleistungen sowie Kunden- und Partnererfahrung. Dieser Übergang versetzt sie und das Workiva-Team in die Lage, ihre Spitzenleistungen fortzusetzen.

Vor ihrer Tätigkeit für Workiva war Iskow EVP und Chief Technology Officer bei Medidata Solutions, einem Anbieter von modernster SaaS-Technologie und Analyselösungen für die Biowissenschaften. Vor Medidata war sie Senior Vice President für Produktentwicklung und Chief Information Officer bei WageWorks, einer SaaS-Plattform für Lösungen für verbraucherorientierte Leistungen. Vor Wageworks bekleidete sie für mehr als zehn Jahre diverse Führungspositionen in der Technik und Technologie mit Zuständigkeit für Automatisierung und Robotersoftware in der hochtechnischen Fertigung.

Derzeit ist sie Mitglied des Board of Directors von Workiva Inc. und Five9, einem führenden Anbieter von Cloud-Software für Kontaktzentren. Sie besitzt einen Bachelor-of-Science-Abschluss der University of California, Berkeley, und einen Master-of-Science-Abschluss der University of California, Davis.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE:WK) hat es sich zur Aufgabe gemacht, transparentes Reporting für eine bessere Welt zu ermöglichen. Wir entwickeln und liefern die weltweit führende Cloud-Plattform für zuverlässige, integrierte Berichterstattung, um den Anforderungen der Stakeholder hinsichtlich Maßnahmen, Transparenz und Offenlegung von finanziellen und nicht finanzbezogenen Daten gerecht zu werden. Workiva bietet die einzige vereinheitlichte SaaS-Plattform, die Finanzberichterstattung, ESG-Reporting und GRC-Reporting für die Kunden in einer kontrollierten, sicheren und prüfungsbereiten Plattform zusammenführt. Unsere Plattform vereinfacht die komplexesten Herausforderungen bei der Berichterstattung und Offenlegung, indem sie Prozesse rationalisiert, Daten und Teams miteinander verbindet und Konsistenz gewährleistet. Erfahren Sie mehr unter workiva.com.

