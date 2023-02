Commerzbank - Profiteur der Zinswende

Die Zinswende hat Bankaktien weltweit beflügelt: So hat die Commerzbank im Jahr 2022 mit 1,4 Mrd. Euro (2021: 430 Mio. Euro) den höchsten Gewinn seit 10 Jahren eingefahren, will erstmals seit 2018 wieder eine Dividende (0,20 Euro) ausschütten, plant Aktienrückkäufe und auch für 2023 nochmals eine Ergebnissteigerung. Die Commerzbank-Aktie (DE000CBK1001) hat sich seit den Corona-Tiefs bei 3 Euro nahezu vervierfacht, sie notiert aktuell mit 11,30 Euro auf dem Niveau von März 2018. Mit einer Marktkapitalisierung von 14,4 Mrd. und dem zweiten positiven Jahresabschluss in Folge qualifiziert sich die Commerzbank zudem für neuerliche Aufnahme in den DAX, wenn sich mit Linde das wertvollste Unternehmen des Index zum Monatsultimo auf eigenen Wunsch verabschiedet (ZR 06/2023).

Discount-Strategien mit 9 oder 18 Prozent Puffer (Juni / September)

Wer sich nur kurzfristig positionieren will, erzielt mit dem Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PD1S9R0 zum Preis von 10,12 Euro eine maximale Rendite von 0,88 Euro oder 26,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 16.6.23 auf oder über dem Cap von 11 Euro schließt.

Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000LB35AU4 der LBBW bietet bei einem Preis von 9,15 Euro einen Sicherheitspuffer von 18,1 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 10 Euro ergibt sich eine Renditechance von 0,85 Euro oder 15,9 Prozent p.a., wenn die Aktie am 15.9.23 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Beide Produkte liefern im negativen Szenario eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 21 Prozent Puffer (September)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap von HSBC mit der ISIN DE000HG8ABN8 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 12,50 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 8,75 Euro (Puffer 21,6 Prozent) bis zum Bewertungstag 15.9.23 nie berührt oder unterschritten wird, erhalten Anleger den Bonusbetrag. Beim Kaufpreis von 10,88 Euro liegt der maximale Gewinn bei 1,62 Euro, was einer Rendite von 25,5 Prozent p.a. entspricht. Attraktives Pricing: Das Produkt ist 2,5 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld!).

ZertifikateReport-Fazit: Wenngleich die Eintrittswahrscheinlichkeiten negativer und extremer Szenarien zuletzt deutlich gesunken sind, sollten die Risiken wiederaufflammender Inflation und Rezessionssorgen für Banken nicht ignoriert werden - die Zertifikate ermöglichen eine defensivere Positionierung als das Direktinvestment und realisieren schon bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de