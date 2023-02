DJ Habeck sieht in Ostdeutschland Fortschritte bei der Energiewende

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor seinem Besuch in der Lausitz Fortschritte und Chancen bei der Energiewende hervorgehoben. Habeck will vier Projekte besuchen, die die Transformation hin zu erneuerbaren Energien und wasserstofffähigen Kraftwerken in der Tagebauregion zwischen Brandenburg und Sachsen zeigen.

"Die Energiewende in der Lausitz geht Schritt für Schritt voran. Erste wasserstofffähige Kraftwerke entstehen. Es wird investiert in PV-Anlagen, Windräder oder Speicherbatterien", sagte Habeck. "Das bringt Chancen für eine Region, die besonders stark vom Strukturwandel betroffen ist und zeigt, dass die Lausitz mit eigenen Ideen und Projekten Transformation ganz konkret gestaltet wird."

Ein weiteres Thema könnte ein möglicher vorgezogener Kohleausstieg sein. Habeck favorisiert ein Vorziehen von 2038 auf 2030, wie es zuletzt auch mit dem Rheinischen Revier vereinbart wurde. In Ostdeutschland gibt es aber Vorbehalte.

