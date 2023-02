Der Stimmungswechsel bei DAX und Co geht auch an der Aktie von Infineon nicht spurlos vorbei. Von Seiten der Analysten gibt es keine neuen Einschätzungen. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die laufende Konsolidierung noch etwas fortsetzen. An den mittelfristigen Aussichten hat sich nichts geändert.Die Infineon-Aktie startete 2023 bei Kursen um 28 Euro ins Jahr, stieg mit dem starken Jahresstart von DAX und Co schnell auf 33 Euro an. Nach einer ganz kurzen Verschnaufpause sorgten die Zahlen ...

